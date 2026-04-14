Ειδήσεις | Διεθνή

Μία νεκρή, 5 τραυματίες στη δυτική Ρωσία σε επιδρομή της Ουκρανίας με drones

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία και Ουκρανία ξανάρχισαν να ανταλλάσσουν πλήγματα από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αφού έληξε η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων.

Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοίχισε τη ζωή σε γυναίκα στη νοτιοδυτική Ρωσία, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ. Η πόλη «Γελέτς υπέστη επίθεση με drones (...) Μια γυναίκα σκοτώθηκε» ενώ βρισκόταν μέσα σε σπίτι, ανέφερε ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ μέσω Telegram. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ξανάρχισαν να ανταλλάσσουν πλήγματα από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αφού έληξε η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων, που δεν τηρήθηκε παρά εν μέρει, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για χιλιάδες παραβιάσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
