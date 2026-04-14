Ευρωαγορές: Άνοδος με την ελπίδα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν θα ξαναρχίσουν

Πτώση άνω του 2% για τη μετοχή της LVMH μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου. Άνοδος σχεδόν 2% για Novo Nordisk μετά την ανακοίνωση για συνεργασία με την OpenAI.

Με άνοδο ξεκινούν τις συναλλαγές της Τρίτης οι δείκτες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να ελπίζουν σε επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εφαρμογή ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,66% στις 618,02 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,81% στις 5.951 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,25% στις 10.609 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,94% στις 23.974 μονάδες. Ο CAC 40 στη Γαλλία σκαρφαλώνει 0,36% στις 8.266 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB αναρριχάται κατά 0,47% στις 47.751 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ανέρχεται με +0,6% στις 18.128 μονάδες.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ ξεκίνησε τη Δευτέρα, και απειλεί να πλήξει σημαντικά τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου για τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απώλειες με φόντο ενδείξεις ότι οι συνομιλίες μπορεί να συνεχιστούν.

Σύμφωνα με το Reuters, διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες στο πιο υψηλόβαθμο επίπεδο που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι οποίες τερματίστηκαν χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Στο ταμπλό, η μετοχή της LVMH υποχωρεί 2,07% στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, καθώς ο όμιλος πολυτελών ειδών ανακοίνωσε τη Δευτέρα τριμηνιαίες πωλήσεις χαμηλότερες των προβλέψεων. Συγκεκριμένα, οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% το πρώτο τρίμηνο, ωστόσο οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet ανέμεναν 1,5% στο τρίμηνο του Μαρτίου.

Επιπλέον, η μετοχή της Novo Nordisk στη Δανία σημειώνει άνοδο σχεδόν 2%, μετά την ανακοίνωση πως θα συνεργαστεί με την OpenAI για να «προσφέρει νέες, γρηγορότερες και καλύτερες επιλογές θεραπείας στους ασθενείς». Η συνεργασία θα επιτρέψει στη Novo να χρησιμοποιεί καλύτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύει σύνθετα δεδομένα, να εντοπίζει πολλά υποσχόμενα νέα φάρμακα και να μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται ένα σκεύασμα για να περάσει από το στάδιο της έρευνας στη χρήση από τους ασθενείς.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές χονδρικής στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,1% τον Μάρτιο, έναντι ανόδου 1,2% στο προηγούμενο τρίμηνο καταγράφοντας τη 16η διαδοχική αύξηση και τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2023. Σημαντική ήταν η συμβολή των πετρελαϊκών προϊόντων που εκτινάχθηκαν κατά 17,8% αλλά και από την αύξηση 48,4% στο κόστος των μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων, μετάλλων και συναφών ημικατεργασμένων προϊόντων.

Ασία

Αισιοδοξία επικράτησε και στα ασιατικά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να θεωρούν ακόμη πιθανή μία συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 2,43% στις 57.877,39 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 0,87% στις 3.755,27 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε κέρδη 2,47% στις 5.967,75 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έκλεισε υψηλότερα κατά 2% στις 1.121,88 μονάδες.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με +1,19% στις 4.701,28 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανήλθε στις 25.862 μονάδες με άνοδο 0,88%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0,5% στις 8.970,8 μονάδες.