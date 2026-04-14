Ο Κινέζος πρόεδρος ζητεί τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών της Μέσης Ανατολής

Ο πρόεδρος της Κίνας συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπού Ντάμπι και ζήτησε σεβασμό στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα των κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου όπως και του διεθνούς δικαίου σε συνάντησή του με τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπού Ντάμπι, Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η διατήρηση της αρχής του διεθνούς δικαίου δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι το χρησιμοποιούμε όταν αυτό μας ταιριάζει, και να το απορρίπτουμε όταν δεν συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», σημείωσε ο Σι.

«Η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Κόλπου θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος.

Η Κίνα υποδέχεται σήμερα μια σειρά ξένων ηγετών που όλοι τους επηρεάζονται από τις επιπτώσεις των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, μολονότι αυτά δεν ανακοινώθηκαν ως πρωταρχικό αντικείμενο της έλευσής τους: τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπού Ντάμπι, τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και τον πρόεδρο του Βιετνάμ Το Λαμ.

Η Κίνα και η Ρωσία είναι εταίροι του Ιράν και αντίπαλοι των ΗΠΑ.

Παρά τη μεγάλη διακριτικότητα όσον αφορά τις λεπτομέρειες της δράσης της, σημαντικός ρόλος αποδόθηκε στην κινεζική διπλωματία για την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός και για τη διεξαγωγή των πρόσφατων συνομιλιών το Πακιστάν που δεν κατέληξαν σε συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Ενώπιον του πρίγκιπα διαδόχου του Αμπού Ντάμπι Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν ο Κινέζος πρόεδρος «υπογράμμισε τη θέση αρχής της Κίνας υπέρ της προώθησης της ειρήνης και της επανέναρξης των συνομιλιών και επαναβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στο θέμα αυτό», μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ