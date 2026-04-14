Γάλλος ΥΠΕΞ: Ο Πούτιν χάνει «τον Δούρειο Ίππο του στην ΕΕ» με την ήττα Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χάνει «τον Δούρειο Ίππο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση» με την ήττα του Βίκτορ Ορμπαν στην Ουγγαρία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό καλώντας τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ να άρει το ουγγρικό βέτο για την χορήγηση βοήθειας στην Ουκρανία.

«Είναι μία ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν, είναι μία ήττα για ορισμένα από τα στηρίγματα αυτής της Διεθνούς της Αντίδρασης και ανάμεσα στους πρώτους για τον Βλαντίμιρ Πούτιν που χάνει τον Δούρειο Ίππο του στην Ευρωπαϊκή Ένωσης», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο RFI. «Αυτό που περιμένουμε από τον διάδοχό του Πέτερ Μαγιάρ είναι να πράξει αυτό που έχει πει, να επανασυστήσει ορισμένους από τους πυλώνες του κράτους δικαίου που διέλυσε ο Βίκτορ Όρμπαν, να επαναφέρει την Ουγγαρία στη θέση που της ανήκει ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, να άρει ορισμένα αδικαιολόγητα βέτο», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, η πολιτική που ακολουθούσε (ο Όρμπαν) αποτελούσε εμπόδιο, το οποίο ευτυχώς μπορεί να αρθεί», είπε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010, ο Βίκτορ Όρμπαν αποσάθρωσε συστηματικά το κράτος δικαίου, τους θεσμούς ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, το πλέγμα των δημοκρατικών αξιών και των ατομικών ελευθεριών και ήρθε σε ανοικτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζοντας τις ευρωπαϊκές συνθήκες που η Βουδαπέστη δεσμεύθηκε να τηρεί με την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Αποκορύφωμα, η εναντίωσή του στην πολιτική που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της Ουκρανίας μετά την ρωσική εισβολή του 2022.

Η Ουγγαρία του Όρμπαν καλλιέργησε στενές σχέσεις με τις δυνάμεις που απεργάζονται την αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα και η Ρωσία, από την οποία επέμενε να προμηθεύεται υδρογονάνθρακες αγνοώντας όλες τις εναλλακτικές.

Σε ό,τι αφορά την Μόσχα, τα μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν αποσπάσματα τηλεφωνικών συνομιλιών που δείχνουν συστηματική διαρροή πληροφοριών εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών του Όρμπαν, του Πίτερ Σιγιάρτο, προς τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ κατά τις συνόδους των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ