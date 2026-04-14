Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο με την British Columbia Lottery Corporation

Η Intralot Canada θα παρέχει ολοκληρωμένη λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο της τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών της BCLC.

Nέο συμβόλαιο με την British Columbia Lottery Corporation (BCLC) για την παροχή υπηρεσιών Shared Services (Κοινές Υπηρεσίες) υπέγραψε η θυγατρική της Bally’s Intralot στον Καναδά, IntralotCanada Ltd.. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο το οποίο διέπεται από την BCLC και έχει στόχο την επιτάχυνση της περαιτέρω εξέλιξης της τεχνολογίας της λοταρίας και την ενίσχυση των λειτουργιών της, προς όφελος των παικτών σε ολόκληρη την επαρχία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Intralot Canada θα παρέχει ολοκληρωμένη λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο της τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών της BCLC, καλύπτοντας τόσο τις λειτουργίες λοταρίας, όσο και τις τεχνολογικές. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει επίσης την υλοποίηση ενός δομημένου σχεδίου δράσης (roadmap) για τη συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογίας λοταρίας και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση νέων λειτουργιών, διασφαλίζοντας ότι η BCLC θα παραμείνει στην αιχμή της καινοτομίας του κλάδου των λοταριών.

Ο Pat Davis, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BCLC, δήλωσε: «Αυτό το συνεργατικό μοντέλο Shared Services αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της BCLC. Η BCLC προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας της με την Bally’s Intralot με στόχο ένα πιο αποδοτικό, ευέλικτο και ανθεκτικό λειτουργικό πλαίσιο, που προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους παίκτες μας, τόσο στα ψηφιακά, όσο και στα επίγεια κανάλια μας».

«Το συμβόλαιο αυτό βασίζεται στη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ της BCLC και της Bally’s Intralot και ενισχύει περαιτέρω την παρουσία μας στην καναδική αγορά», δήλωσε ο Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Bally’s Intralot. «Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα κορυφαίο, πλήρως ενσωματωμένο μοντέλο Shared Services, υποστηρίζοντας την υπεύθυνη ανάπτυξη της Λοταρίας και τους κοινωφελείς σκοπούς που εξυπηρετεί σε όλη την επαρχία. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο και για τους δύο οργανισμούς και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτό το κοινό ταξίδι».