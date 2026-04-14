Κέρδη άνω του 2% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με το «βλέμμα» στη Μέση Ανατολή

Με φόντο το σίριαλ των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, η ελληνική αγορά επιστρέφει σε ανοδικό τέμπο μετά την τετραήμερη διακοπή των συναλλαγών.

Προς το παρόν υπερισχύουν οι ελπίδες για κάποιου είδους ειρηνική διευθέτηση, μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν προσέγγισε την Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας νέες διαπραγματεύσεις. Παρά την κλιμάκωση στο πεδίο, ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να βρίσκονται σε συζητήσεις για έναν δεύτερο γύρο απευθείας συνομιλιών, με στόχο μια πιο μακροπρόθεσμη εκεχειρία, πριν από τη λήξη της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός την επόμενη εβδομάδα, στις 21 Απριλίου. Οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν μεγάλες, οι αγορές ωστόσο δείχνουν να προεξοφλούν ένα αισιόδοξο σενάριο και την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance, σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι ισορροπίες έχουν αναδιαταχθεί. Το Ιράν εμφανίζεται ενισχυμένο σε σχετικούς όρους, αν και δύσκολα θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους των ΗΠΑ. Οι πιέσεις συνεχίζονται μέσω εμπορικών περιορισμών, όπως ο αποκλεισμός πλοίων από ιρανικά λιμάνια, ενώ την ίδια στιγμή στον Λίβανο οι επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

«Η αβεβαιότητα στην παρούσα διατηρεί το πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, μια πιθανή αποδυνάμωση του δολαρίου θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την Ευρώπη. Λογικά τις επόμενες 10 μέρες θα έχουμε μία πιο ξεκάθαρη κατάσταση» σημειώνει μεταξύ άλλων η Fast Finance. Η χρηματιστηριακή επισημαίνει, επίσης, ότι ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να καθορίζει τον τόνο της αγοράς, συγκεντρώνοντας τον κύριο όγκο συναλλαγών και αυξημένη μεταβλητότητα.

Σύμφωνα με τη Fast Finance, στην ελληνική αγορά παρά τη δυναμική άνοδο, δεν αποκλείονται διορθώσεις βραχυπρόθεσμα. Κρίσιμες στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.460 μονάδες για τον τραπεζικό δείκτη και στις 2.187 για τον Γενικό Δείκτη, ενώ η ζώνη των 2.350 μονάδων αποτελεί βασική αντίσταση. Συμπερασματικά, η τάση έχει βελτιωθεί αισθητά, αλλά απαιτείται χρόνος ώστε να σταθεροποιηθεί το περιβάλλον και να επιβεβαιωθεί μια πιο υγιής ανοδική κίνηση.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.276,06 μονάδες με άνοδο 2,26%. Κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών, βρέθηκε νωρίτερα έως τις 2.299,69 μονάδες.

Έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 4,38% στις 2.641,87 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος. Ξεχωρίζει η άνοδος 6,19% της Eurobank στα 3,96 ευρώ, ενισχυμένες περί του 4,45 ακολουθούν οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ, ενώ για την Alpha Bank τα κέρδη διαμορφώνονται σε 3,52% στα 3,76 ευρώ. Optima και Τρ. Κύπρου ακολουθούν με άνοδο 3,15% και 2,16% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 87 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 15 σε αρνητικό έδαφος και 47 αμετάβλητων, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 80,92 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,63 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, η Cenergy ενισχύεται 3,30% στα 20,32 ευρώ, οι τίτλοι των Τιτάν και Viohalco ενισχύονται σε ποσοστό περί του 2,5%, ενώ με κέρδη άνω του 2% ακολουθούν οι τίτλοι των ΔΑΑ (+2,16%), ElvalHalcor (+2,14%) και ΔΕΗ (+2,02%).

Σε αρνητικό έδαφος, η Metlen υποχωρεί 3,60% στα 34,80 ευρώ, ενώ με απώλειες μικρότερες του 1% διαπραγματεύονται οι Helleniq Energy (-0,71%), Σαράντης (-0.64%), ΕΥΔΑΠ -+0,43%) και Motor Oil (-0,31%).