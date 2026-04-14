Καύσιμα: Τι αλλάζει σε βενζίνη και diesel και γιατί οι τιμές παραμένουν εύθραυστες

Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια, όμως το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων.

Μια πρώτη, μικρή «ανάσα» αρχίζει να διαφαίνεται στις τιμές των καυσίμων, όμως η αγορά μόνο ήρεμη δεν είναι. Η υποχώρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια δίνει σήμα αποκλιμάκωσης, αλλά οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν ότι τίποτα δεν έχει κριθεί και οι οδηγοί βρίσκονται ξανά μπροστά σε ένα σκηνικό διαρκούς αβεβαιότητας. Στην ελληνική αγορά, η εικόνα παραμένει αντιφατική. Από τη μία πλευρά, η χονδρική καταγράφει πτώση, από την άλλη οι τιμές στην αντλία εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι η αποκλιμάκωση είναι προς το παρόν περιορισμένη και εύθραυστη.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης (95 οκτανίων) διαμορφώνεται στα 2,062 ευρώ/λίτρο, ενώ το diesel κίνησης στα 2,058 ευρώ/λίτρο. Πρόκειται για επίπεδα που διατηρούν την επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις μεταφορές σε υψηλή ένταση, παρά τα πρώτα σημάδια διόρθωσης.

Την ίδια στιγμή, οι αποκλίσεις στην αγορά παραμένουν έντονες. Σε αρκετές νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, οι τιμές ξεπερνούν αισθητά τον μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας ότι η γεωγραφία συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής για τον καταναλωτή.

Ενδεικτικά, στις Κυκλάδες η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης φτάνει τα 2,225 ευρώ/λίτρο και το diesel τα 2,239 ευρώ/λίτρο, ενώ σε περιοχές όπως η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,132 και 2,109 ευρώ/λίτρο αντίστοιχα, με το diesel να κινείται ακόμη υψηλότερα. Αντίστοιχα, στην Κρήτη (π.χ. Ηράκλειο και Λασίθι) οι τιμές ξεπερνούν τα 2,10 ευρώ/λίτρο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιβάρυνση των νησιωτικών αγορών. Αντίθετα, σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας όπως η Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,039 ευρώ/λίτρο και το diesel στα 2,033 ευρώ/λίτρο, ενώ σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, οι τιμές κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Αποκλιμάκωση αλλά πότε και για πόσο;

Παρά το υψηλό επίπεδο τιμών, η αγορά δείχνει τα πρώτα σημάδια μικρής αποκλιμάκωσης, εξέλιξη που υπό κανονικές συνθήκες και εάν η τάση δεν ανακοπεί από ένα νέο ξαφνικό ράλι, περνά στη λιανική μέσα σε 2 έως 3 ημέρες, ανάλογα με τα αποθέματα των πρατηρίων βενζίνης.

Ήδη, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι τιμές έχουν αρχίσει να κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη σαφής και γενικευμένη τάση αποκλιμάκωσης. Η αγορά λειτουργεί με καθυστερήσεις και ανομοιογένεια, καθώς κάθε πρατήριο «γράφει» διαφορετικά τις αλλαγές της χονδρικής, ανάλογα με το stock και τις εμπορικές πρακτικές. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας μεταβατικής φάσης: οι μειώσεις ξεκινούν, αλλά δεν έχουν ακόμη φτάσει πλήρως στον καταναλωτή. Το κρίσιμο, όμως, είναι ότι αυτή η εύθραυστη ισορροπία απειλείται άμεσα από το διεθνές περιβάλλον.

Μετά το πρόσφατο άλμα πάνω από τα 100 δολάρια, το πετρέλαιο εμφανίζει σημάδια διόρθωσης, με το Brent την Τρίτη το πρωί να υποχωρεί στην περιοχή των 98–99 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι αγορές επαναξιολογούν τον κίνδυνο και προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Ωστόσο, η υποχώρηση αυτή δεν σηματοδοτεί απαραίτητα αλλαγή τάσης, αλλά περισσότερο μια προσωρινή εκτόνωση μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τη στάση των ΗΠΑ, με τις τιμές να κινούνται μεταξύ φόβου κλιμάκωσης και προσδοκιών αποκλιμάκωσης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μικρές εξελίξεις ή δηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν έντονες διακυμάνσεις μέσα σε λίγες ώρες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια αγορά που δεν καθορίζεται μόνο από τα θεμελιώδη της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά κυρίως από το γεωπολιτικό ρίσκο και την «τιμολόγηση του φόβου».

Διεθνείς προβλέψεις: Η αγορά τιμολογεί το ρίσκο

Ακόμη και μετά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών, οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων δείχνουν ότι η αβεβαιότητα θα συνεχίσει να καθορίζει την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα, με τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά και εξαιρετικά ευαίσθητα στις εξελίξεις. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη ενσωματώσει ένα σημαντικό «premium ρίσκου» στις τιμές, το οποίο μπορεί να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί αν η κρίση παραταθεί. Το εύρος των εκτιμήσεων δείχνει και το μέγεθος της αβεβαιότητας.

Η Morgan Stanley τοποθετεί το Brent στα 110 δολάρια στο β’ τρίμηνο του 2026, εκτιμώντας ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, η αποκατάσταση της προσφοράς θα απαιτήσει χρόνο και δεν θα είναι άμεση. Η Goldman Sachs, από την πλευρά της, διατηρεί πιο συγκρατημένο βασικό σενάριο, αλλά προειδοποιεί ότι σε περίπτωση παρατεταμένης διαταραχής, οι τιμές μπορούν να κινηθούν έως και τα 115 δολάρια ή και υψηλότερα, εάν επηρεαστούν κρίσιμες ροές πετρελαίου.

Άλλοι αναλυτές τοποθετούν τον μέσο όρο για το 2026 κοντά στα 85 δολάρια, επισημαίνοντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη δει σαφή σημάδια σταθεροποίησης και ότι η γεωπολιτική μεταβλητότητα θα παραμείνει βασικός παράγοντας. Την ίδια στιγμή, ακόμη και τα πιο «ήπια» σενάρια βασίζονται σε μια κρίσιμη υπόθεση: ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά, ιδίως σε κομβικά σημεία όπως ο Περσικός Κόλπος.

Με άλλα λόγια, η αγορά κινείται πλέον σε δύο επίπεδα: Από τη μία, οι εγχώριες εκτιμήσεις για μειώσεις στη χονδρική δημιουργούν μια μικρή, άμεση ανάσα για τους οδηγούς και από την άλλη, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια διατηρεί ενεργό τον κίνδυνο νέου κύκλου αυξήσεων. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν οι τιμές υποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες στην αντλία, η συνολική τάση παραμένει εύθραυστη, με τον κίνδυνο των υψηλών τιμών να παραμένει.