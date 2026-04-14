Ρεν (ΕΚΤ): Επιτάχυνση του πληθωρισμού λόγω πολέμου - Καμία προδέσμευση για τα επιτόκια

Newsroom
Ρεν (ΕΚΤ): Επιτάχυνση του πληθωρισμού λόγω πολέμου - Καμία προδέσμευση για τα επιτόκια
«Οι κινήσεις για τα επιτόκια δεν είναι αποφασισμένες εκ των προτέρων», τόνισε ο Φινλανδός αξιωματούχος την Τρίτη στο Ελσίνκι.

Kλιμάκωση του πληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν προβλέπει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να προ-δεσμευτούν για μια πορεία για το κόστος δανεισμού.

«Οι κινήσεις για τα επιτόκια δεν είναι αποφασισμένες εκ των προτέρων», τόνισε ο Φινλανδός αξιωματούχος την Τρίτη στο Ελσίνκι. «Παρόλο που η άνοδος του πληθωρισμού φέτος είναι αναπόφευκτη, εξακολουθεί να μην είναι σαφές ποια επίδραση θα έχει ο πόλεμος μεσοπρόθεσμα» πρόσθεσε μιλώντας το Βloomberg.

Η ΕΚΤ «θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις δευτερογενείς επιπτώσεις της στην οικονομία», συμπλήρωσε, με ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Καθώς η αβεβαιότητα επιμένει, η ζημιά στις υποδομές παραγωγής ενέργειας είναι «ήδη τόσο μεγάλη που η διόρθωσή της θα συνεχιστεί πολύ μετά το τέλος της πιο οξείας φάσης του πολέμου», κατέληξε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αγορές προβλέπουν πως τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν αμετάβλητα στη συνεδρίασή της στις 30 Απριλίου ενώ αργότερα μέσα στο έτος κρίνουν πως θα υπάρξουν αυξήσεις.

Όλι Ρεν (Olli Rehn)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Πληθωρισμός
Πόλεμος
Επιτόκια
