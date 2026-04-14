Διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ - Reuters: Προς νέο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν

Τελευταία ενημέρωση 12:13

Στη δεύτερη μέρα του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, τρία δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν κατάφεραν να περάσουν από την κρίσιμη ναυτική οδό, αποδεικνύοντας πόσο δύσκολη είναι η εφαρμογή του «μπλόκου» Τραμπ. Τα τρία πλοία, σύμφωνα με το Reuters, δεν κατευθύνονταν προς ιρανικά λιμάνια και επομένως δεν επηρεάζονταν από τον αποκλεισμό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής πλοία:

, ένα δεξαμενόπλοιο μεσαίου βεληνεκούς με σημαία Παναμά που κατευθυνόταν προς το λιμάνι Hamriyah στα ΗΑΕ. Το πλοίο συνήθως μεταφέρει ιρανική νάφθα, ένα πετρελαϊκό προϊόν που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών και χημικών. Το Murlikishan , στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και έπλεε προς το Ιράκ για να φορτώσει μαζούτ. Το πλοίο έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.

, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και έπλεε προς το Ιράκ για να φορτώσει μαζούτ. Το πλοίο έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο. Το Rich Starry, ένα πλοίο κινεζικής ιδιοκτησίας στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το οποίο θα είναι το πρώτο που θα περάσει το Στενό του Ορμούζ και βρίσκεται κοντά στον Κόλπο του Ομάν. Μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, τα οποία φόρτωσε στο τελευταίο λιμάνι προσέγγισης, το Hamriyah των ΗΑΕ.

Διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν σήμερα τέσσερις πηγές που επικαλέστηκε το Reuters, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες στο πιο υψηλόβαθμο επίπεδο που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι οποίες τερματίστηκαν χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα εξαλειφθεί» ενώ υπερασπίστηκε τον ναυτικό αποκλεισμό, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να «εκβιάζει» τον κόσμο. Ακόμα, δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά ότι ο ίδιος δεν θα συνάψει καμία συμφωνία που θα της επιτρέπει να διαθέτει πυρηνικό όπλο. «Μπορώ να σας πω ότι μας έχουν καλέσει από την άλλη πλευρά, θέλουν πάρα πολύ, πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία», υπογράμμισε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Παράλληλα, σε μία άλλη πτυχή του μετώπου της Μέσης Ανατολής, στις 18:00 αναμένονται οι απευθείας συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρουσία του Μαρκ Ρούμπιο. Αυτές θα είναι οι πρώτες συνομιλίες ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Βηρυτό μετά το 1983, ενώ έχει δοθεί εξουσιοδότηση στην πρέσβη του Λιβάνου στις ΗΠΑ να συζητήσει μόνο την κατάπαυση του πυρός και τίποτα άλλο.

Στο τραπέζι των συνομιλιών είναι και οι εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για να «κλειδώσει» η κατάπαυση πυρός. Στο μεταξύ χθες ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε διάγγελμά του απέρριψε τις συνομιλίες λέγοντας ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παράθυρο διπλωματίας με τον εχθρό και με τις δυνάμεις κατοχής, που δεν είναι άλλος από το Ισραήλ». Από την πλευρά του και το Ισραήλ, μέσω του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καταρρίπτει την κατάπαυση πυρός με την Χεζμπολάχ ενώ συνομιλεί μόνο με την κυβέρνηση του Λιβάνου.