Σε υψηλό 4 μηνών το Bitcoin με βλέμμα σε ΗΠΑ - Ιράν

Σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων σκαρφαλώνει το Bitcoin την Τρίτη, καθώς επανέρχεται η όρεξη των επενδυτών για risk assets με την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα αναρριχάται στα 74.244 μονάδες με κέρδη 1,53% το πρωί της Δευτέρας έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 74.901 δολάρια, το υψηλότερο από τις 17 Μαρτίου, ενώ τα μικρότερα tokens επίσης ενισχύονται, με το Ether να κάνει ράλι 4,8% στα 2.362 δολάρια.

Η άνοδος των crypto στηρίζεται στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν είχε απευθυνθεί στην κυβέρνησή του για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, ακόμη και όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Παρόλο που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, η αγορά το θεώρησε θετικό το γεγονός ότι ο Τραμπ ουσιαστικά παρέτεινε το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας ενώ φέρεται να επιδιώκει έναν ακόμη γύρο συνομιλιών» υπογράμμισε ο Ντάμιεν Λοχ, επικεφαλής επενδύσεων στην Ericsenz Capital μιλώντας στο Bloomberg.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Bitcoin «συνεχίζει να διαπραγματεύεται καλύτερα από τις μετοχές», αλλά ενδέχεται να μην δει σημαντική ανοδική κίνηση μέχρι οι ΗΠΑ να ψηφίσουν το Clarity Act, ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά assets.

Από την κατάρρευσή του από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο, το Bitcoin διαπραγματεύεται σε ένα στενό εύρος τους τελευταίους δύο μήνες.

Ωστόσο, τα έχει τα πάει καλύτερα από πολλά παραδοσιακά assets από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου με κέρδη πάνω από 10% από τις 27 Φεβρουαρίου, καθώς την ίδια περίοδο, ο χρυσός έχει υποχωρήσει σχεδόν 10%.

«Το Bitcoin συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ένα κλασικό asset κινδύνου παρά σαν ένα παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο, και η βελτίωση του συνολικού κλίματος αυτόν τον μήνα έχει παράσχει έναν ούριο άνεμο για τα πρόσφατα κέρδη του», επεσήμανε ο αναλυτής της IG Markets, Τόνι Σίκαμορ.