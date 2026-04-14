«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 1.070 παραβάσεις

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 6 έως 12 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 15.320 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 996 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 10 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 76 παραβάσεις σε επιβάτες. Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 836 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 10 διανομείς), 76 επιβάτες δίκυκλων και 160 οδηγούς ΕΠΗΟ.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

· -434- στην Αττική,

· -97- στη Δυτική Ελλάδα,

· -93- στην Κρήτη,

· -88- στα Ιόνια Νησιά,

· -87- στη Θεσσαλία,

· -69- στο Νότιο Αιγαίο,

· -68- στη Θεσσαλονίκη

· -37- στην Πελοπόννησο,

· -21- στο Βόρειο Αιγαίο,

· -20- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

· -18- στη Στερεά Ελλάδα,

· -18- στην Ήπειρο,

· -18- στην Κεντρική Μακεδονία και

· -4- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.