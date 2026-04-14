Πετρέλαιο: «Ψαλιδίζει» τις προβλέψεις του για προσφορά και ζήτηση ο ΔΟΕ

Ο ΔΟΕ εκτιμά ότι η κατανάλωση του καυσίμου θα μειωθεί τελικά κατά 80.000 βαρέλια την ημέρα, αντί να αυξηθεί κατά 730.000 βαρέλια, όπως αναμενόταν.

Σε δραστική υποβάθμιση των προβλέψεών του για την προσφορά και τη ζήτηση πετρελαίου, προχώρησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ - International Energy Agency, IEA) προειδοποιώντας ότι και οι δύο δείκτες αναμένεται τώρα να υποχωρήσουν από τα επίπεδα του 2025, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις ενεργειακές ροές και επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία.

Ο ΔΟΕ προβλέπει τώρα ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 80.000 βαρέλια την ημέρα το 2026, μια σημαντική πτώση από την αύξηση των 640.000 βαρελιών την ημέρα σε ετήσια βάση που είχε προβλέψει στην προηγούμενη μηνιαία έκθεσή του. Μάλιστα, για το β' τρίμηνο προβλέπει μείωση 1,5 εκατ. βαρελιών την ημέρα στην πιο απότομη πτώση της κατανάλωσης από την πανδημία Covid-19 σύμφωνα με το investing.com.

«Η καταστροφή της ζήτησης θα εξαπλωθεί καθώς η έλλειψη και οι υψηλότερες τιμές επιμένουν», ανέφερε ο ΔΟΕ, σημειώνοντας ότι οι πιο απότομες μειώσεις στην κατανάλωση έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί στη Μέση Ανατολή και την Ασία-Ειρηνικό. Από την πλευρά της προσφοράς, ο ΔΟΕ, με έδρα το Παρίσι, αναμένει ότι η παγκόσμια παραγωγή θα μειωθεί κατά 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα φέτος, από την προβλεπόμενη αύξηση του 1,1 εκατ. βαρελιών την ημέρα μόλις πριν από ένα μήνα.

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μειώθηκε κατακόρυφα στα 97 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, με την παραγωγή του OPEC να μειώνεται κατά 9,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε μηνιαία βάση, στα 42,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ο ΔΟΕ απέδωσε την αναταραχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην Μέση Ανατολή και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν που προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαίου στην ιστορία, με 10,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα να χάνονται τον Μάρτιο.

Οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκαν σε περίπου 3,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα στις αρχές Απριλίου, σε σύγκριση με περισσότερα από 20 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο πριν από την κρίση, με τη συνολική απώλεια στις εξαγωγές πετρελαίου να υπερβαίνει τα 13 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η διαταραχή έχει επηρεάσει και τα διυλιστήρια, με τα εργοστάσια της Μέσης Ανατολής και της Ασίας να μειώνουν τις εξαγωγές τους κατά περίπου 6 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο.