Eurobank: Αγορά 677.073 ιδίων μετοχών έναντι 2,52 εκατ. ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 29.250.739 Ίδιες Μετοχές, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της.

Στην αγορά 677.073 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,7300 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.525.514,49 ευρώ κατά το διάστημα 07.04.2026 – 09.04.2026 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 29.250.739 Ίδιες Μετοχές.