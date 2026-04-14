Διαβουλεύσεις Γερμανίας - Ουκρανίας στο Βερολίνο για πρώτη φορά από το 2004

Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις υπουργών των δύο χωρών, με κεντρικά ζητήματα την κατάσταση ασφάλειας, το ΝΑΤΟ και την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας.

Οι πρώτες διευρυμένες γερμανοουκρανικές κυβερνητικές διαβουλεύσεις μετά το 2004 θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Βερολίνο, υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων των δύο κυβερνήσεων, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις υπουργών των δύο χωρών, με κεντρικά ζητήματα στην ημερήσια διάταξη την κατάσταση ασφάλειας, το ΝΑΤΟ και την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναζητά επίσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ARD, νέους διεθνείς εταίρους για την πώληση αμυντικής τεχνολογίας, π.χ. με drones.

Ως βασικό θέμα της επικείμενης συνάντησης του καγκελάριου Μερτς με τον πρόεδρο Ζελένσκι αναμένεται να αναδειχθεί η έγκριση του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία, την οποία εμπόδιζε έως τώρα η Ουγγαρία. Σύμφωνα με το Κίεβο, τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να επενδυθούν στον στρατό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμυντική του ικανότητα για το τρέχον και το προσεχές έτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress