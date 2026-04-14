Συμμαχία Novo Nordisk - OpenAI για ανάπτυξη νέων φαρμάκων

Tην ένωση των δυνάμεών της με την OpenAI για να «προσφέρει νέες, γρηγορότερες και καλύτερες επιλογές θεραπείας στους ασθενείς», ανακοίνωσε η Novo Nordisk. Η συνεργασία θα επιτρέψει στη Novo να χρησιμοποιεί καλύτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύει σύνθετα δεδομένα, να εντοπίζει πολλά υποσχόμενα νέα φάρμακα και να μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται ένα σκεύασμα για να περάσει από το στάδιο της έρευνας στη χρήση από τους ασθενείς, σύμφωνα με το CNBC.

«Υπάρχουν εκατ. άνθρωποι που ζουν με παχυσαρκία και διαβήτη που χρειάζονται θεραπεία και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιλογές που όταν ανακαλυφθούν, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Novo, Μάικ Ντούστνταρ. «Η ενσωμάτωση της ΑΙ στην καθημερινή μας εργασία μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύουμε σύνολα δεδομένων σε κλίμακα που προηγουμένως ήταν αδύνατη, να εντοπίζουμε μοτίβα που δεν μπορούσαμε να δούμε και να δοκιμάζουμε ιδέες πιο γρήγορα από ποτέ» πρόσθεσε.

«Η ΑΙ αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες και στις βιοεπιστήμες μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και περισσότερο», υπογράμμισε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Οι φαρμακευτικές εταιρείες στρέφονται όλο και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσουν τις λειτουργίες και τις χρονοβόρες διαδικασίες. Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ανακαλύψει νέες θεραπείες, οι ειδικοί λένε ότι η βιομηχανία απέχει ακόμη πολύ από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Τα πιο άμεσα οφέλη θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση της σε άλλους τομείς της ανάπτυξης φαρμάκων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί, για παράδειγμα, να βοηθήσει τις εταιρείες στο χρονοβόρο έργο του εντοπισμού ασθενών και τοποθεσιών για κλινικές δοκιμές. Η τελευταία κίνηση της Novo βασίζεται στις τρέχουσες πρωτοβουλίες της για την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης μια συνεργασία με την Nvidia για τη χρήση του υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης Gefion.