Ποντάρει στους δορυφόρους η Amazon - «Κλειδώνει» το deal εξαγοράς της Globalstar

Σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Globalstar βρίσκεται η Amazon, σε μια συμφωνία που θα ενισχύσει τις προσπάθειές της να κατασκευάσει τη δική της επιχείρηση δορυφόρων, ώστε να ανταγωνιστεί την SpaceX του Έλον Μασκ. Σύμφωνα με το Bloomberg, το deal δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη και οι συνομιλίες ενδέχεται να μην τελεσφορήσουν τελικά ή το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να αλλάξει.

Η μετοχές της Globalstar σημείωσε άνοδο περίπου 19% στις προσυνεδριακές συναλλαγές ενώ η αγοραία αξία της εταιρείας έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας περίπου τα 9,4 δισ. δολάρια. Η Amazon κατασκευάζει το δίκτυό της με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, ονόματι Amazon Leo, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί την SpaceX του Έλον Μασκ, της οποίας η ταχέως αναπτυσσόμενη μονάδα Starlink έχει περισσότερους από 10 εκατ. ενεργούς πελάτες και περίπου 10.000 δορυφόρους στον «αέρα».

Παράλληλα, η Starlink αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω των 9 δισ. δολαρίων φέτος ενώ η δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση γνωρίζει άνθηση, ειδικά σε δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά η Amazon υστερεί στον στόχο της να ενισχύσει την κάλυψή της με περισσότερους από 7.700 δορυφόρους. Η Globalstar θα μπορούσε να επιταχύνει τις προσπάθειες της Amazon επειδή ήδη λειτουργεί ένα λειτουργικό δίκτυο δορυφόρων, εκτίμησε ο αναλυτής της Bloomberg Intelligence, Τζον Ντέιβις.

Αλλά το δίκτυο της εταιρείας είναι μικρότερο από αυτό της Starlink και επικεντρώνεται κυρίως στη σύνδεση τηλεφώνων και άλλων συσκευών σε περιοχές χαμηλής κάλυψης. Η Globalstar εκτόξευσε τους πρώτους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς της το 1998. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Πολ Τζέικομπς, είχε ηγηθεί της Qualcomm και είναι γιος του, Έρβιν Τζέικομπς, συνιδρυτή της Qualcomm. Η Globalstar είχε σχεδόν 800.000 συνδρομητές στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και δορυφόρων της στα τέλη του 2025.