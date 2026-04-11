Ιράν: Διατηρεί επαφή με το Λίβανο αναφορικά με την τήρηση των δεσμεύσεων της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα

Λιβανέζοι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στη Χεζμπολάχ δήλωσαν ότι η οργάνωση υποστηρίζει το διάλογο στο Πακιστάν.

Το Ιράν διατηρεί επαφή με τον Λίβανο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις της εκεχειρίας γίνονται σεβαστές σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε σήμερα στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου του Εξωτερικών από το Ισλαμαμπάντ, όπου διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου των έξι εβδομάδων.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στη Χεζμπολάχ δήλωσαν χθες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η οργάνωση υποστηρίζει το διάλογο στο Πακιστάν, τονίζοντας ότι είναι η σωστή προσέγγιση, αντί για έναν ξεχωριστό κύκλο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

