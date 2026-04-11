Λιβύη: Έγκριση του πρώτου ενοποιημένου προϋπολογισμού πλέον της δεκαετίας

Για πρώτη φορά εδώ και 13 χρόνια που η χώρα έχει χωριστεί στα δύο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης και το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο ενέκριναν τον πρώτο, εδώ και 13 χρόνια ενοποιημένο προϋπολογισμό της χώρας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε η Κρατική Τράπεζα της Λιβύης.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η έγκριση του προϋπολογισμού από τα δύο αντίπαλα νομοθετικά σώματα θα βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, σηματοδοτώντας μία σημαντική κίνηση προς τον τερματισμό της οικονομικής διαίρεσης που διαρκεί για χρόνια.

Η Λιβύη, είναι μία σημαντική πετρελαιοπαραγωγός χώρα, ενώ είναι χωρισμένη με διοικήσεις στα δυτικά και τα ανατολικά, ενώ δεν είχε ενοποιημένο προϋπολογισμό για περισσότερο από μία δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider