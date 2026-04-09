Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον Λίβανο χθες Τετάρτη εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, τονίζεται στο κείμενο, που καλεί να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο χθες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας· η πολιτική προστασία της χώρας έκανε λόγο για τουλάχιστον 254 νεκρούς. Σε κάθε περίπτωση, ήταν η πιο πολυαίμακτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, που ξανάρχισε τη 2η Μαρτίου.

Η Χεζμπολά εκτόξευσε ρουκέτες, ανταποδίδοντας την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός»

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».

Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30». Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Τουρκία καταδικάζει

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Λίβανο και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να «τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή» τομέων της χώρας, ανέφερε χθες βράδυ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στην Άγκυρα.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες προκάλεσαν πολυάριθμους θανάτους. Οι επιθέσεις αυτές χειροτερεύουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα (...) Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως για να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή στον Λίβανο και να προστατευτούν οι άμαχοι», τόνισε η τουρκική διπλωματία.

Τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν χθες όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

«Εξαιτίας της Χεζμπολά» ο Λίβανος «δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοσιογράφο του PBS Λιζ Λάντερς, ανέφερε η αμερικανίδα ρεπόρτερ μέσω X.

Ο Λίβανος κηρύσσει εθνικό πένθος

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με σχεδόν διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 182 νεκροί και 890 τραυματίες, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικούς αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Τζέι Ντι Βανς: Εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει εάν θέλει να καταρρεύσει η εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο, δήλωσε σήμερα ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας (σ.σ. διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης), είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν από την αναχώρησή του από τη Βουδαπέστη.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε απόψε ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο κατήγγειλε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρανόηση από την ιρανική πλευρά. «Θεωρώ πως οι Ιρανοί νόμιζαν πως ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχειρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φώτο: @associatedpress