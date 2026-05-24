Tasnim: Το Ιράν δεν έχει αποδεχθεί ακόμη μέτρα για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με την Ουάσινγκτον να προχωρά σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, πρόσθεσε το Tasnim, σημειώνοντας ότι η πιθανή συμφωνία ορίζει περίοδο 30 ημερών για διαδικασίες που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ και περίοδο 60 ημερών για τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, το Tasnim αναφέρει ότι στο πλαίσιο του πιθανού μνημονίου κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μέρος των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό θα πρέπει να αποδεσμευθεί ήδη από την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Το ιρανικό πρακτορείο σημειώνει επίσης ότι ο αριθμός των πλοίων που θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το Tasnim, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθει πλήρως στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Το πρακτορείο προσθέτει ακόμη ότι ο μηχανισμός αποδέσμευσης του υπόλοιπου μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να καθοριστεί κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ