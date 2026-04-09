Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, βομβαρδίζεται ο Λίβανος - Προετοιμασία για τις συνομιλίες του Σαββάτου

(upd 09:33) Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη, καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να πλήττουν αιματηρά τον Λίβανο, με επίκεντρο τη Βηρυτό.

Μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τους βομβαρδισμούς της Βηρυτού, από τους οποίους μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε σε έναν άτυπο περιορισμό των επιθέσεων στον Λίβανο.

Παράλληλα, η προετοιμασία για τη συνάντηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που προγραμματίζεται για το Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη, όμως, προειδοποιεί για πιθανή αποχώρηση από τη συμφωνία και δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο, δήλωσε ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου. «Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας (σ.σ. διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης), είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν από την αναχώρησή του από τη Βουδαπέστη.

Με ανάρτησή του νωρίτερα στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν κοντά στο Ιράν, και προειδοποίησε πως, έαν δεν τηρηθεί πλήρως η συμφωνία, «ξεκινά το πιστολίδι, μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο ισχυρό».

Ιρανική αντιπροσωπεία θα φτάσει απόψε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για τη διεξαγωγή συνομιλιών με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό καθεστώς που αποσκοπούν να σαμποτάρουν τη διπλωματική πρωτοβουλία, η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ, κατόπιν προσκλήσεως του αξιότιμου πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, για σοβαρές συνομιλίες βασισμένες στα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, οπλισμό και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη σημαντικά αποδυναμωμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους, μέσα και γύρω από το Ιράν, μέχρις ότου η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε τηρηθεί πλήρως. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε «Ξεκινά το Πιστολίδι», μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ο,τιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς. Αυτό συμφωνήθηκε πριν από πολύ καιρό και, παρά όλη την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου — ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ και τα Στενά του Ορμούζ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΑΣΦΑΛΗ. Στο μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας προετοιμάζεται και αναπαύεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!