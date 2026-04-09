Πεζεσκιάν: «Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες»

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αποφάσισε σήμερα να απαγορεύσει την κατοχή όπλων από μη κρατικές οργανώσεις στη Βηρυτό.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας και καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες. Ο Πεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε ότι ο Λίβανος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα επιφέρει «σθεναρή απάντηση» από το Ιράν.

«Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας της Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας» που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης, προειδοποίησε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτηση στο X.

Οι δηλώσεις τους έρχονται μετά τις σφοδρότερες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας περισσότερους από 250 ανθρώπους χθες Τετάρτη.

Λίβανος: Η κυβέρνηση απαγορεύει τα όπλα σε μη κρατικές οργανώσεις στη Βηρυτό

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αποφάσισε σήμερα να απαγορεύσει την κατοχή όπλων από μη κρατικές οργανώσεις στη Βηρυτό, την επομένη των φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε στην πρωτεύουσα ο ισραηλινός στρατός, που λέει ότι έθεσε στο στόχαστρο τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Για την ασφάλεια των πολιτών», η κυβέρνηση «ζητεί από τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να επεκτείνουν αμέσως τον έλεγχο (...) του κράτους στην περιοχή της Βηρυτού και να περιορίσουν την κατοχή όπλων μόνο στις νόμιμες δυνάμεις», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ναουάζ Σαλάμ.

Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που κράτησε τα όπλα της στον Λίβανο μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ