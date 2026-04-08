Σαουδική Αραβία και Κατάρ χαιρετίζουν την κατάπαυση πυρός ΗΠΑ-Ιράν

Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ χαιρέτισαν σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός για δυο εβδομάδες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκφράζοντας ελπίδα για συνολική αποκλιμάκωση.

Η Σαουδική Αραβία χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε «συνολική και με διάρκεια αποκλιμάκωση» στην περιοχή. «Το βασίλειο [της Σαουδικής Αραβίας] χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες που αναπτύχθηκαν από το Πακιστάν, κυρίως υπό την ώθηση του αρχηγού του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεών του, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία», ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση στο X.

«Το βασίλειο υπογραμμίζει, την ίδια στιγμή, την ανάγκη να διατηρηθούν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, το Κατάρ χαιρέτισε σήμερα ως ένα «πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση» την ανακοίνωση εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει «αμέσως όλες τις εχθρικές ενέργειες».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ υπογράμμισε «τη σημασία πλήρους σεβασμού [της ανακοίνωσης] της κατάπαυσης του πυρός (...) και την ανάγκη η Ισλαμική Δημοκρατία να σταματήσει αμέσως όλες τις εχθρικές και πρακτικές ενέργειες που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ