Alpha Bank: Επένδυση 1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης πραγματοποίησαν ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης και οι Πρόεδροι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας.

Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία χάρη σε επένδυση ύψους περίπου €1 εκατ. της Alpha Bank, αποκαθιστώντας μια εμβληματική εθνική αθλητική υποδομή και ενισχύοντας τις συνθήκες προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών στον δρόμο προς το Los Angeles 2028.

Ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Μέγας Χορηγός της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, η Τράπεζα επέλεξε να επαναφέρει έναν εμβληματικό αθλητικό χώρο σε πλήρη λειτουργικότητα, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες προετοιμασίας για τους αθλητές και τις αθλήτριες στην προσπάθειά τους για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028. Η πορεία των έργων παρουσιάστηκε στο πλαίσιο επίσκεψης του CEO του Ομίλου της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και του Προέδρου της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλη Πολύμερου.

Έργα ουσίας για τον ελληνικό αθλητισμό

Τα τελευταία χρόνια, το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα που δυσχέραιναν την προπόνηση των αθλητών και περιόριζαν τη λειτουργικότητά του. Η Alpha Bank υποστήριξε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με συνολική επένδυση που προσεγγίζει το €1 εκατ., το οποίο καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης, από τον υγρό στίβο έως τους χώρους διαμονής και προετοιμασίας των αθλητών, και περιλαμβάνει:

- αποκατάσταση και καθαρισμό του υγρού στίβου καθώς και αντικατάσταση και συντήρηση των πλωτών εγκαταστάσεων,

- τεχνικές παρεμβάσεις σε τέσσερα κτίρια με επισκευές και βελτίωση στεγανότητας,

- αναβάθμιση των χώρων διαμονής και προετοιμασίας των αθλητών,

- βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας και ασφάλειας

Οι παρεμβάσεις συνιστούν το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων, επαναφέροντας το Κωπηλατοδρόμιο σε ασφαλή, σύγχρονη και αποδοτική χρήση. Η πρωτοβουλία αυτή ξεπερνά τα όρια μίας χορηγίας, καθώς αφορά στην αποκατάσταση μιας εθνικής υποδομής και τη δημιουργία των συνθηκών που απαιτούνται για την αθλητική προετοιμασία.

Το Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά αποτελεί μία εθνική αθλητική υποδομή που κατασκευάστηκε με δημόσια δαπάνη, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 και εντάσσεται στη συλλογική επένδυση της χώρας στον αθλητισμό. Η αποκατάστασή του συνδέεται με την ευθύνη διατήρησης και αξιοποίησης αυτής της κληρονομιάς, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει τη νέα γενιά Ελλήνων αθλητών και αθλητριών αλλά και να αποτελεί σημείο επίσκεψης για τους πολίτες της χώρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, δημοσιογράφοι και προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, επισκέφθηκαν τους χώρους φιλοξενίας και τις πλωτές εξέδρες και είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τις αθλήτριες και τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Στην Alpha Bank πιστεύουμε πως η πρόοδος χτίζεται με προσπάθεια και ομαδικότητα, αξίες που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους του αθλητισμού. Μέσα από τη στρατηγική μας συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Κωπηλατική Ομοσπονδία, υποστηρίζουμε την προετοιμασία των αθλητών μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Los Angeles. Ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση εθνικών υποδομών, όπως το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το οποίο επαναφέρουμε σε πλήρως λειτουργική κατάσταση μετά από μία μακρά περίοδο εγκατάλειψης. Ο κοινός μας στόχος είναι ένας: να στηρίζουμε εκείνους που, με την προσπάθειά τους, μας κάνουν υπερήφανους. Γιατί η επιτυχία τους είναι πρόοδος για ολόκληρη τη χώρα».

O Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος είπε: «Είναι μια λαμπρή ημέρα γιατί ζωντανεύει το Εθνικό Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο και είναι ξανά λειτουργικό. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όσους συνετέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω θερμά την Αlpha Βank, γιατί χωρίς την υποστήριξή της, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πραγματοποιήσει αυτό το έργο πνοής και θέλω να ευχηθώ και ελπίζω ότι οι Έλληνες κωπηλάτες θα έχουν πλέον ένα σωστό τόπο διαμονής. Γιατί εδώ ξέρετε μένουν 300 μέρες τον χρόνο και ήταν σε άθλιες συνθήκες. Τώρα που βελτιώθηκαν όλα, πιστεύω ότι οι αθλητές μας θα έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλης Πολύμερος τόνισε: «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το Oλυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο. Στα 21 χρόνια που μεσολάβησαν από το 2004, όταν το Κωπηλατοδρόμιο έζησε την απόλυτη λάμψη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τίποτε δεν είχε γίνει. Ως Κωπηλατική Ομοσπονδία προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ζωντανό το Κέντρο. Σήμερα λοιπόν έρχεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με την Alpha Bank να δώσουν νέα πνοή στο Κωπηλατοδρόμιο ώστε να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για το άθλημα. Εξίσου σημαντικό για την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία είναι ότι ένας μεγάλος φορέας, μία μεγάλη τράπεζα, η Alpha Bank θα είναι υποστηρικτής μας για τα υπόλοιπα 3 χρόνια, μέχρι το 2028. Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη χορηγία τους και πιστεύουμε ότι θα τους βγάλουμε ασπροπρόσωπους στο τέλος της τριετίας».

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος δήλωσε: «Σήμερα είναι μία πολύ μεγάλη μέρα για την ελληνική κωπηλασία. Για εμάς, που τόσα χρόνια ψάχναμε κάποιον να πορευτούμε μαζί σε αυτή τη δύσκολη πορεία από την προπόνηση μέχρι και τους αγώνες, αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα. Η Alpha Bank βοηθάει να φτιαχτεί ξανά αυτό το στολίδι και πραγματικά η στήριξή της νομίζω ότι είναι κάτι σπουδαίο, ώστε να φέρουμε επιτυχίες για τη χώρα μας και για όλους τους Έλληνες».

Η Χάλκινη Ολυμπιονίκης Μηλένα Κοντού συμπλήρωσε λέγοντας: «Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε επιτέλους να ανακαινίζεται αυτός ο όμορφος χώρος. Ήταν όνειρο, ειδικά για εμάς τους κωπηλάτες, αυτό το τοπίο να γίνει ακόμα πιο όμορφο, το κτίριο πιο λειτουργικό και ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα των εργασιών, γεγονός που μας ωθεί να επικεντρωθούμε με μεγαλύτερη δύναμη στην προπόνησή μας».

Η επίσης Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ζωή Φίτσιου ανέφερε: «Αυτή η συνεργασία της Ολυμπιακής Επιτροπής με την Alpha Bank για εμάς είναι σαν όνειρο. Είναι ένα πανέμορφο μέρος το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, και όχι τυχαία είναι προστατευόμενο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σήμερα το βλέπουμε να έχει αναγεννηθεί και σιγά σιγά οι εγκαταστάσεις να συμπληρώνουν το όμορφο αυτό τοπίο. Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για όλους μας».

Πρωταθλητές στον δρόμο προς το Los Angeles 2028

Κατά την επίσκεψη, ο CEO της Alpha Bank συναντήθηκε με μέλη της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας, μίας ομάδας με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις. Μεταξύ αυτών, ο Στέφανος Ντούσκος, Ολυμπιονίκης στο μονό σκιφ στο Τόκιο και Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2026, καθώς και οι Χάλκινοι Ολυμπιονίκες στο Παρίσι 2024, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Ζωή Φίτσιου, Πέτρος Γκαϊδατζής και Μηλένα Κοντού, αλλά και η νεαρή πρωταθλήτρια Ευαγγελία Αναστασιάδου, που ήρθε 6 η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Επίσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Τζιάνι Ποστιλιόνε, προπονητή της ομάδας και αναμορφωτή της ελληνικής κωπηλασίας.

Η ενίσχυση των υποδομών στον Σχοινιά δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι αθλητές και οι αθλήτριες να συνεχίσουν την προετοιμασία τους σε συνθήκες που ανταποκρίνονται στο επίπεδο των επιδόσεών τους.

Η Alpha Bank θα συνεχίσει να επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και στη στήριξη των αθλητών και των αθλητριών καθ’ όλη τη διάρκεια του ολυμπιακού κύκλου προς το Los Angeles 2028, ενισχύοντας στην πράξη την πορεία τους προς τη διάκριση. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνει τον ρόλο της Τράπεζας ως ενεργού υποστηρικτή της εθνικής προσπάθειας και ευθυγραμμίζεται με τον Σκοπό της: να στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο.