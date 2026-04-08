Η Κομισιόν προσφέρει δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους

Νέο γύρο αιτήσεων ανοίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για DiscoverEU, προσφέροντας σε χιλιάδες νέους ηλικίας 18 ετών την ευκαιρία να εξερευνήσουν την Ευρώπη με τρένο και δωρεάν. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αρχίζει σήμερα στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και λήγει στις 22 Απριλίου 2026 στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), ενόψει της έναρξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2026.

Διατίθενται συνολικά 40.000 ταξιδιωτικές κάρτες. Οι νικητές θα μπορούν να επιβιβαστούν στο τρένο για έως και 30 ημέρες μεταξύ 1ης Ιουλίου 2026 και 30ής Σεπτεμβρίου 2027. Οι νέοι που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2007 και 30ής Ιουνίου 2008 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας ένα κουίζ με πέντε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ και μία επιπλέον ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η Επιτροπή θα προσφέρει ταξιδιωτικές κάρτες στους αιτούντες μετά την κατάταξή τους, έως το όριο των διαθέσιμων εισιτηρίων.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε αιτούντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+, συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Βόρειας Μακεδονίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας και της Τουρκίας. Οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους διαδρομές ή να εμπνευστούν από προτεινόμενες διαδρομές, όπως η πολιτιστική διαδρομή DiscoverEU, η οποία συνδυάζει διάφορους πολιτιστικούς προορισμούς με έμφαση στην αρχιτεκτονική, τη μουσική, τις καλές τέχνες, το θέατρο, τη μόδα και τον σχεδιασμό.

Εκτός από το ταξιδιωτικό πάσο, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπτωτική κάρτα με δεκάδες χιλιάδες εκπτώσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, τον πολιτισμό, τη διαμονή, τα τρόφιμα, τον αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες στις επιλέξιμες χώρες. Μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικές συνεδριάσεις πριν από την αναχώρηση και σε συναντήσεις DiscoverEU, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να συναντήσουν άλλους ταξιδιώτες και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση της ΕΕ.

Το DiscoverEU παρέχει στους συμμετέχοντες με αναπηρία, προβλήματα υγείας ή με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο πρόσθετη στήριξη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα μετακίνησης με συνοδούς ή την πρόσβαση σε πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω της δράσης ένταξης DiscoverEU.

Ενώ το DiscoverEU ενθαρρύνει τα βιώσιμα σιδηροδρομικά ταξίδια, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους νέους από νησιά, εξόχως απόκεντρες περιοχές, υπερπόντιες χώρες και εδάφη, απομακρυσμένες περιοχές.

Ο Γκλεν Μικάλεφ, επίτροπος Διεγενεακής Δικαισύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού δήλωσε: «Το DiscoverEU επιτρέπει στους νέους να βιώσουν την Ευρώπη σιδηροδρομικώς, να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς και να κατανοήσουν βαθύτερα τις κοινές μας αξίες. Για πολλούς, αυτή είναι επίσης η πρώτη τους ευκαιρία να ταξιδέψουν ανεξάρτητα και να συνδεθούν με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. Αυτός ο γύρος αιτήσεων έρχεται λίγο πριν από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2026, όπου οι νέοι θα μπορούν επίσης να διερευνήσουν τις ευκαιρίες και τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του DiscoverEU. Η φετινή έκδοση είναι αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη».

Ιστορικό

Η Επιτροπή δρομολόγησε το DiscoverEU τον Ιούνιο του 2018, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρωτοβουλία έδωσε στους νέους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα άλλους πολιτισμούς και την ευρωπαϊκή ιστορία και βελτίωσε τις δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα. Αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027.

Από το 2018, περισσότεροι από 1,9 εκατομμύρια υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση για 431.931 διαθέσιμες ταξιδιωτικές κάρτες. Στην τελευταία μετα-ταξιδιωτική έρευνα, το 72% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψε εκτός της χώρας διαμονής του με τρένο. Πάνω από τα δύο τρίτα δήλωσαν ότι δεν θα ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσουν την ταξιδιωτική τους κάρτα χωρίς το DiscoverEU. Οι συμμετέχοντες καλούνται να γίνουν πρεσβευτές του DiscoverEU και να συμμετάσχουν στην επίσημη ομάδα του # DiscoverEU για να μοιραστούν εμπειρίες και συμβουλές.