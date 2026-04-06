Ουκρανία: Έπληξε ρωσική φρεγάτα στο Νοβοροσίσκ και εξέδρα εξόρυξης κοντά στην Κριμαία

Επίθεση έκανε ο ουκρανικός στρατός σε ρωσική πολεμική φρεγάτα στο Νοβοροσίσκ, αλλά και στην εξέδρα εξόρυξης Shivash στην Μαύρη Θάλασσα.

Πυρκαγιά ξέσπασε κατά την διάρκεια της νύχτας στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Τσεσκάρις στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στην Μαύρη Θάλασσα μετά την επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου, που είναι η κινητήρια δύναμη της ρωσικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις πηγές, η φωτιά κάλυψε την κεντρική προβλήτα του ρωσικού μονοπωλίου πετρελαιαγωγών Transneft, κοντά στις προβλήτες 1, 1a και 2. Η προβλήτα 1 μπορεί να εξυπηρετήσει δεξαμενόπλοια με νεκρό βάρος (DWT) έως και 250.000 μετρικούς τόνους, ενώ η προβλήτα 2 μπορεί να φορτώσει δεξαμενόπλοια έως και 90.000 τόνους νεκρού βάρους, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο αντίκτυπος από τις επιθέσεις στις επιχειρήσεις φόρτωσης δεν είναι άμεσα σαφής. Η Transneft δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο συγκρότημα θαλάσσιας μεταφόρτωσης στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ κατά την διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε σημείο πρόσδεσης της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας και πυρκαγιά σε τέσσερις δεξαμενές προϊόντων πετρελαίου, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν στις αγορές ενέργειας, αλλά το Καζακστάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι όγκοι των εξαγωγών δεν είχαν επηρεαστεί.

Παράλληλα, ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Κιέβου ανέφερε πως κατά την διάρκεια της νύχτας επλήγη και ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία. Η επίθεση είχε ως στόχο την φρεγάτα «Ναύαρχος Μακάροφ», δήλωσε ο διοικητής των εν λόγω δυνάμεων Ρόμπερτ Μπρόβντι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, επισημαίνοντας ότι η φρεγάτα φέρει πυραύλους Kalibr.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «ο βαθμός των ζημιών που προκλήθηκαν προσδιορίζεται από την υπηρεσία κατασκοπείας»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ