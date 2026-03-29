Συρία: Ανακοίνωσε ότι απώθησε επίθεση drones που εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Ιράκ εναντίον αμερικανικής βάσης

Η αμερικανική βάση του Κασράκ, στην επαρχία Χασακέ, "δέχθηκε επίθεση από 4 drones που εκτοξεύτηκαν από το ιρακινό έδαφος", δήλωσε ο Σύριος υφυπ. Άμυνας.

Ο υφυπουργός Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του απώθησαν σήμερα επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που προέρχονταν από το έδαφος του Ιράκ, τα οποία είχαν στόχο μια αμερικανική βάση στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας.

Η αμερικανική βάση του Κασράκ, στην επαρχία Χασακέ, "δέχθηκε επίθεση από 4 drones που εκτοξεύτηκαν από το ιρακινό έδαφος", δήλωσε ο Σίπαν Χάμο σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι "τα drones καταρρίφθηκαν χωρίς να προκληθούν θύματα".

"Θεωρούμε το Ιράκ υπεύθυνο και το καλούμε να αποτρέψει την επανάληψη επιθέσεων που απειλούν τη σταθερότητά μας", πρόσθεσε ο υφυπουργός Άμυνας.

Χθες, Σάββατο, ο συριακός στρατός είχε ανακοινώσει ότι απώθησε επίθεση drones που προέρχονταν από το έδαφος του Ιράκ κατά της Αλ Τανφ, μιας βάσης που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Συρία, στην οποία στάθμευαν προηγουμένως αμερικανικές δυνάμεις.

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου την περασμένη εβδομάδα ότι μια άλλη βάση του στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας αποτέλεσε στόχο επίθεσης πυραύλων προερχομένων από το ιρακινό έδαφος. Ιρακινός αξιωματούχος επέρριψε την ευθύνη σε τοπική ένοπλη οργάνωση και 4 άνθρωποι συνελήφθησαν στο Ιράκ σε σχέση με την επίθεση αυτή.

Το Ιράκ σύρθηκε στον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, και ο οποίος έχει έκτοτε βάλει φωτιά σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Ιρακινές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ και συνολικά στην περιοχή, ενώ και οι οργανώσεις αυτές βρέθηκαν στο στόχαστρο πληγμάτων.

Τους τελευταίους μήνες, οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τη βάση Αλ Τανφ και αυτήν του Σαντάντι, στη βορειοανατολική Συρία, και άρχισαν να αποσύρονται από τη βάση του Κασράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ