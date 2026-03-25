Ιράν: Η Ρωσία απομακρύνει προσωπικό από τον σταθμό πυρηνικής ενέργειας Μπουσέρ

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας (Rosatom) απομάκρυνε 163 Ρώσους μέλη του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, αφού η ιρανική υπηρεσία ατομικής ενέργειας επεσήμανε ότι ο σταθμός υπέστη πλήγμα χωρίς να σημειωθούν ζημιές.

«Σήμερα στις 07:20 ώρα Μόσχας (06:20 ώρα Ελλάδας) 163 άνθρωποι αποχώρησαν από το Μπουσέρ για να κατευθυνθούν στα ιρανοαρμενικά σύνορα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχάτσεφ. «Αφήνουμε στο εργοστάσιο πολλές δεκάδες ανθρώπους», πρόσθεσε.

Επικαλούμενο τον Λιχάτσεφ, το ρωσικό πρακτορείο RIA σημείωσε ότι περίπου 300 μέλη του προσωπικού της εταιρείας παραμένουν στο Μπουσέρ, όμως περισσότεροι θα αναχωρήσουν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως βλήμα «έπληξε το εσωτερικό του περίβολου του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ».

Ο Λιχάτσεφ δήλωσε ότι η επίθεση, η οποία δεν προκάλεσε θύματα, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και έπληξε περιοχή κοντά σε μια λειτουργική μονάδα παραγωγής ενέργειας.

Η Ρωσία κατασκεύασε το υπάρχον πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπουσέρ και η Rosatom κατασκευάζει πρόσθετες μονάδες εκεί, αν και έχει αναστείλει τις εργασίες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ