Ρωσία: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ μετά από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο κυβερνήτης της Μπέλγκοροντ Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση επηρέασαν περίπου 450.000 ανθρώπους σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα της περιφέρειας, με πολλούς κατοίκους να αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα με την υδροδότηση και τη θέρμανση.

Οι θερμοκρασίες στη διάρκεια της νύχτας στο Μπέλγκοροντ τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να είναι γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, ωστόσο θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθούν.

Το Μπέλγκοροντ, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, αποτελεί συχνά στόχο ουκρανικών πληγμάτων με drones και πυραύλους εδώ και τέσσερα χρόνια, από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα.

Ουκρανία: Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων

Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη περιφέρεια Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία, αφήνοντας σχεδόν 212.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα τοπική εταιρία διανομής ενέργειας.

Η Chernihivoblenergo ανακοίνωσε ότι σχεδόν 150.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιβ και τη γύρω περιοχή έμειναν χωρίς ρεύμα μετά τις ζημιές που προκάλεσε ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια αυτή. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι σχεδόν άλλοι 62.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα σε τρεις άλλες επαρχίες της περιφέρειας ύστερα από επίθεση σε ενεργειακή μονάδα στην Νιζίνσκι.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 147 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (⁠drones) κατά της χώρας στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 121 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Η Ρωσία στοχοθετεί τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, προκαλώντας τακτικά πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα. Η Ουκρανία έχει επίσης στοχοθετήσει το ρωσικό ενεργειακό σύστημα, κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου, χώρους αποθήκευσης και τερματικούς σταθμούς διαμετακόμισης.

Το Τσερνίχιβ επηρεάστηκε ιδιαιτέρως από διακοπές στην ηλεκτροδότηση στη διάρκεια του χειμώνα καθώς η Ρωσία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερή της εκστρατεία με βομβαρδισμούς στα τέσσερα χρόνια του πολέμου κατά του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας.

Σχεδόν 21.000 κάτοικοι στην πόλη Σλάβουτιτς, που βρίσκεται στη γειτονική περιφέρεια του Κιέβου, έμειναν επίσης προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από την πρωινή επίθεση, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ