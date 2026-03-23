Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί πως η Ρωσία σχεδιάζει νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων

Newsroom
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων στη χώρα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως το νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων ενδεχομένως να είναι ζήτημα ωρών. «Παρακαλώ, δώστε προσοχή στις σημερινές προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μπαράζ πληγμάτων», τόνισε.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη ενεργειακές υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Οι απειλητικοί κύκλοι του Ιράν - Μαγνήτης ο Αλέξης - Πώς διαβάζει τη Νέα Αριστερά ο Καρανίκας - 25η Μαρτίου στο Γιοχάνεσμπουργκ

Στις 26 Μαρτίου η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού - Συνετή αύξηση εισηγείται η Νίκη Κεραμέως

tags:
Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ρωσία
Πόλεμος
