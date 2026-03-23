Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό - Αιχμαλωτίστηκαν μαχητές της Χεζμπολάχ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λίβανος: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό - Αιχμαλωτίστηκαν μαχητές της Χεζμπολάχ
Λίβανος / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) διακρίνεται μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται από την περιοχή, η οποία θεωρείται προπύργιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο, λίγη ώρα αφότου είχαν εκδώσει εντολή εκκένωσης της περιοχής.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) διακρίνεται μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται από την περιοχή, η οποία θεωρείται προπύργιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι αιχμαλώτισαν δύο μαχητές της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. «Κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον εντοπισμό όπλων στον νότιο Λίβανο», ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν «οπλισμένους τρομοκράτες από τη δύναμη Ραντουάν της Χεζμπολάχ, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να εκτοξεύσουν αντιαρματική ρουκέτα εναντίον τους», ανέφερε η ανακοίνωση. Οι αιχμάλωτοι μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, διευκρινίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Λίβανος
Ισραήλ
Μέση Ανατολή
Χεζμπολάχ
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider