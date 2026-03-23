Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Η κυβέρνηση ζητά από τα διυλιστήρια να αυξήσουν «προσωρινά» την παραγωγή τους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι «αυτά τα μέτρα» θα συμβάλουν «στην άμβλυνση της πίεσης» στις αγορές διυλισμένων προϊόντων στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε σήμερα από τα διυλιστήρια να αξιολογήσουν «το συντομότερο δυνατόν» κατά πόσο οι εγκαταστάσεις τους στη χώρα μπορούν να αυξήσουν «γρήγορα και προσωρινά» την παραγωγή διυλισμένων προϊόντων, αναφέρεται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι «αυτά τα μέτρα» θα συμβάλουν «στην άμβλυνση της πίεσης» στις αγορές διυλισμένων προϊόντων στην Ευρώπη και στη χαλάρωση της έντασης στις ευρωπαϊκές αγορές, σε περίπτωση που «αυτή η κατάσταση» διαιωνιστεί, προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Οι απειλητικοί κύκλοι του Ιράν - Μαγνήτης ο Αλέξης - Πώς διαβάζει τη Νέα Αριστερά ο Καρανίκας - 25η Μαρτίου στο Γιοχάνεσμπουργκ

Στις 26 Μαρτίου η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού - Συνετή αύξηση εισηγείται η Νίκη Κεραμέως

tags:
Γαλλία
Πετρέλαιο
Διυλιστήρια
