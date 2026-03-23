Γαλλία: Η κυβέρνηση ζητά από τα διυλιστήρια να αυξήσουν «προσωρινά» την παραγωγή τους

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε σήμερα από τα διυλιστήρια να αξιολογήσουν «το συντομότερο δυνατόν» κατά πόσο οι εγκαταστάσεις τους στη χώρα μπορούν να αυξήσουν «γρήγορα και προσωρινά» την παραγωγή διυλισμένων προϊόντων, αναφέρεται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι «αυτά τα μέτρα» θα συμβάλουν «στην άμβλυνση της πίεσης» στις αγορές διυλισμένων προϊόντων στην Ευρώπη και στη χαλάρωση της έντασης στις ευρωπαϊκές αγορές, σε περίπτωση που «αυτή η κατάσταση» διαιωνιστεί, προστίθεται σε αυτό το κείμενο.