Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Προβάδισμα του «Όχι» δείχνουν τα exit polls στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία: Προβάδισμα του «Όχι» δείχνουν τα exit polls στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Σύμφωνα με τα instant poll του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La7, το ποσοστό ψήφων υπέρ της μεταρρύθμισης κυμαίνεται από 47 % μέχρι 51%.

Οι κάλπες του δημοψηφίσματος στην Ιταλία για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης έκλεισαν πριν από λίγο, στις 3 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα instant poll του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La7, το ποσοστό ψήφων υπέρ της μεταρρύθμισης κυμαίνεται από 47 % μέχρι 51%, ενώ το ποσοστό των πολιτών που μετέβησαν στις κάλπες, και εκφράστηκε αρνητικά, κυμαίνεται από το 49% μέχρι 53%.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος αυτός νόμος που κλήθηκαν να κρίνουν οι Ιταλοί πολίτες, βασίζεται στον οριστικό διαχωρισμό της σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, όπως και στην μείωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του αρμόδιου -δηλαδή- οργάνου αυτορρύθμισης του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Οι απειλητικοί κύκλοι του Ιράν - Μαγνήτης ο Αλέξης - Πώς διαβάζει τη Νέα Αριστερά ο Καρανίκας - 25η Μαρτίου στο Γιοχάνεσμπουργκ

Στις 26 Μαρτίου η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού - Συνετή αύξηση εισηγείται η Νίκη Κεραμέως

tags:
Ιταλία
Δημοψήφισμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider