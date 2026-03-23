Ιταλία: Προβάδισμα του «Όχι» δείχνουν τα exit polls στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Οι κάλπες του δημοψηφίσματος στην Ιταλία για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης έκλεισαν πριν από λίγο, στις 3 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα instant poll του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La7, το ποσοστό ψήφων υπέρ της μεταρρύθμισης κυμαίνεται από 47 % μέχρι 51%, ενώ το ποσοστό των πολιτών που μετέβησαν στις κάλπες, και εκφράστηκε αρνητικά, κυμαίνεται από το 49% μέχρι 53%.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος αυτός νόμος που κλήθηκαν να κρίνουν οι Ιταλοί πολίτες, βασίζεται στον οριστικό διαχωρισμό της σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, όπως και στην μείωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του αρμόδιου -δηλαδή- οργάνου αυτορρύθμισης του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ