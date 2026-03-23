FT: Ο Τραμπ εξετάζει να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο ή στο Μαρ-α-Λάγκο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν να προσκαλέσουν τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο για συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο ή στην κατοικία του προέδρου στο Μαρ-α -Λάγκο, επιβεβαίωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου στη Λευκορωσία.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν να προσκαλέσουν τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο για συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο ή στην κατοικία του προέδρου στο Μαρ-α -Λάγκο, επιβεβαίωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου στη Λευκορωσία, ο Τζον Κόουλ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο Κόουλ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες για την πρόσκληση στον Λουκασένκο διεξάγονται "επί μήνες", αλλά διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι.

«Εχουμε ακόμη πολλή δουλειά για να φτάσουμε εκεί, αλλά νομίζω ότι θα φτάσουμε», σχολίασε.

Την Παρασκευή ο Λουκασένκο είπε ότι ο Τραμπ τον κάλεσε στο Μαρ-α-Λάγκο για να συζητήσουν για μια «μεγάλη συμφωνία».

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο χρόνο οι ΗΠΑ επεδίωξαν να επανασυνδεθούν με τον Λουκασένκο, έναν στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μια πρόσκληση για συνάντηση με τον Τραμπ στις ΗΠΑ θα ήταν ευεργέτημα για τον Λουκασένκο, ο οποίος έχει υποστεί βαριές κυρώσεις από τη Δύση έπειτα από μια βίαιη επιχείρηση καταστολής διαδηλωτών το 2020.

Επιπλέον, απομονώθηκε περαιτέρω αφότου επέτρεψε το έδαφος της χώρας του να χρησιμοποιηθεί για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Κόουλ βρισκόταν στη Λευκορωσία την περασμένη εβδομάδα, όταν 250 πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν, στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής απελευθέρωση του είδους.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν περαιτέρω κυρώσεις από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας Ανάπτυξης της Λευκορωσίας, καθώς και από τρεις εταιρείες παραγωγής και εξαγωγής λιπασμάτων ποτάσας (καλίου) --την Belaruskali, την Λευκορωσική Εταιρεία Καλίου και την Agrorozkvit.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περίπου 500 πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν ως αποτέλεσμα της εμπλοκής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των επιφανών ηγετών της αντιπολίτευσης Σεργκέι Τιχανόφσκι, Μαρία Καλεσνίκαβα και του βραβευμένου με Νόμπελ Αλές Μπιαλιάτσκι.

Έξι Αμερικανοί πολίτες και δεκάδες ξένοι υπήκοοι έχουν επίσης απελευθερωθεί.

«Η άρση των κυρώσεων εξαρτάται από τη συνεχή βελτίωση της συμπεριφοράς και την εκπλήρωση της δέσμευσής του προέδρου Λουκασένκο να σταματήσει αμέσως όλες τις πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Κόουλ αρνήθηκε να πει ποιες, εάν υπάρχουν, προϋποθέσεις θα μπορούσαν να τεθούν για μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Λουκασένκο. «Τελικά αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο», είπε.

Ο απεσταλμένος δήλωσε πως ελπίζει ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των υπόλοιπων πολιτικών κρατουμένων μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με την λευκορωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, σχεδόν 900 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν πίσω από τα κάγκελα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ