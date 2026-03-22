Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη μετά από ισχυρή έκρηξη

Τελευταία ενημέρωση 15:26

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (22/03) στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που ήταν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί συνολικά οκτώ άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πιθανή αιτία που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή φέρεται να είναι μια έκρηξη φυσικού αερίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί πόσα άτομα υπήρχαν μέσα στα κτίρια τη στιγμή της κατάρρευσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια απεγκλωβισμού των ανθρώπων.