Κρεμλίνο: Επανέναρξη επιχειρήσεων στην Ουκρανία μετά τη λήξη της εκεχειρίας

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η «ανθρωπιστική κατάπαυση πυρός» έληξε, ενώ ο Πεσκόφ κάνει λόγο για πιθανή προσέγγιση στο τέλος του πολέμου.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός επανέλαβε τις επιχειρήσεις του στην Ουκρανία ύστερα από την εκπνοή της τριήμερης εκεχειρίας. «Η ανθρωπιστική κατάπαυση πυρός τελείωσε. Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, χρησιμοποιώντας τον όρο που συνηθίζει να αναφέρει η Μόσχα για την μεγάλης κλίμακας επίθεσή της εδώ και τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι η σύντομη εκεχειρία με την Ουκρανία έχει εκπνεύσει και ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν τις επιχειρήσεις μάχης, όπως μετέδωσαν νωρίτερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 108 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι εξελίξεις στην ειρηνευτική διαδικασία υποδηλώνουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η σύγκρουση «φθάνει στο τέλος».

«Όλη η πρόοδος σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική διαδικασία επιτρέπει να πούμε ότι το τέλος πραγματικά πλησιάζει. Αλλά σε αυτό πλαίσιο, δεν είναι δυνατόν για την ώρα να υπεισέλθουμε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρετίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ και επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η σύγκρουση μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή εάν η Ουκρανία και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφασίσουν να πάρουν την απαραίτητη απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ