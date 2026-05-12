Κυπαρίσσης (Optima): Ξεπερνά το RRF η δυναμική στα δάνεια, προς νέα υπέρβαση στόχων

Ισχυρή δυναμική συνεχίζει να επιδεικνύει η Optima , καταγράφοντας καθαρά κέρδη 47,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους (47,7 εκατ. ανέμενε το consensus), που τη φέρνει σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου της για πάνω από 195 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων συνεχίζει να κινείται σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα έναντι του κλάδου και του guidance, διαμορφούμενη στο 25%. Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 62 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9% σε τριμηνιαία βάση, υπό το συμβολή της υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης και των spreads, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να ενισχύεται κατά 6 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση στο 3,23%, σημειώνοντας την πρώτη διαδοχική αύξηση από το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση των μεικτών δανείων κατά 379 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, με τις εκταμιεύσεις στα 985 εκατ. ευρώ. Έτσι, το δανειακό της χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 5,497 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026. Από τα δάνεια αυτά, ποσό 1,233 δισ. είναι δάνεια του retail segment της τράπεζας και τα υπόλοιπα corporate. Να σημειωθεί πως η Optima είχε θέσει στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ περίπου φέτος, ήτοι προς τα 6,2 δισ. δανειακό χαρτοφυλάκιο.

Μιλώντας σε αναλυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης επιχείρησε να αποσυνδέσει την ισχυρή πιστωτική επέκταση του πρώτου τριμήνου από συγκυριακούς παράγοντες, όπως η λήξη του «παραθύρου» χρηματοδότησης του RRF, διαμηνύοντας ότι η δυναμική στη χορήγηση νέων δανείων παραμένει ανεξάρτητη.

Όπως σημείωσε η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στην αύξηση δανείων του πρώτου τριμήνου «δεν ήταν ουσιώδης», με τη διαδικασία ωρίμανσης των έργων που εντάσσονται σε αυτό να είναι αργή λόγω γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα η αυξημένη ζήτηση που καταγράφηκε να αναμένεται να μεταφραστεί σε εκταμιεύσεις τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν διαπιστώνεται επιβράδυνση επενδυτικών σχεδίων εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων, αντιθέτως παρατηρείται επιτάχυνση αιτημάτων χρηματοδότησης λόγω των προθεσμιών του RRF.

Ως προς την πορεία του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, η διοίκηση της Optima εμφανίστηκε καθησυχαστική, εκτιμώντας ότι δεν διαφαίνεται κίνδυνος ουσιαστικής συμπίεσης το επόμενο διάστημα. Τυχόν πιέσεις από την ανάγκη ενίσχυσης της καταθετικής βάσης αναμένεται να αντισταθμιστούν πλήρως από τη θετική επίδραση της ανόδου του Euribor, η οποία περνά άμεσα στην απόδοση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, ο CEO της Optima χαρακτήρισε την πορεία του πρώτου τριμήνου «απολύτως ευθυγραμμισμένη με την εποχικότητα», σημειώνοντας ότι η εικόνα είναι παρόμοια με την περσινή και δεν δημιουργεί ανησυχία ως προς την επίτευξη των φετινών στόχων. Η Optima αναμένει ισχυρότερη επίδοση στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς ομαλοποιούνται οι εποχικές τάσεις. Σε επίπεδο προθεσμιακών, η διοίκηση απέδωσε τις μεταβολές κυρίως στην εποχικότητα και όχι σε κάποια στροφή προς επενδυτικά προϊόντα ή αμοιβαία κεφάλαια, εκτιμώντας ότι θα κινηθούν στο εύρος του 54% - 58% έως το τέλη του έτους.

Σε ερώτηση γιατί η Optima δεν αναβαθμίζει το guidance μετά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο, ο κ. Κυπαρίσσης απάντησε ότι η τράπεζα διατηρεί παραδοσιακά μια συντηρητική στάση στις προβλέψεις της, παρότι αναγνώρισε ότι οι επιδόσεις κινούνται υψηλότερα των στόχων. Όπως συμπλήρωσε, η τράπεζα θέλει να δει πώς θα εξελιχθεί η εικόνα τους επόμενους μήνες πριν προχωρήσει σε αναθεώρηση του guidance, προσθέτοντας ότι «η Optima προτιμά να υπερβαίνει τους στόχους που θέτει, παρά απλώς να τους επιτυγχάνει».

Παράλληλα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται και στη συμφωνία με την Euroxx για την απόκτηση ποσοστού 67% έως 80,8% από την Optima, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η διοίκηση εκτιμά ότι η συναλλαγή θα είναι άμεσα ενισχυτική για τα κέρδη ανά μετοχή. Παράλληλα, αναμένει αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, με τη συνδυασμένη παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών να υπερβαίνει το 18%, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στις δραστηριότητες advisory και θεσμικής διαμεσολάβησης.

Η κεφαλαιακή θέση υποχώρησε λόγω της αύξησης των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (TCR στο 14,27% από 14,87%), ωστόσο η προγραμματισμένη έκδοση AT1 στο δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να ενισχύσει τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων κοντά στο 16,5% - 17%, στηρίζοντας την αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας και την εξαγορά της Euroxx. Η τράπεζα δρομολογεί την ομολογιακή έκδοση μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όπως έκανε γνωστό ο κ. Κυπαρίσσης.