Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: «Η νοσηλευτική κοινότητα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος υγείας»

«Χρέος μας είναι να κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.

«Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, μας δίνεται μία ακόμα ευκαιρία να εκφράσουμε τον σεβασμό της Πολιτείας προς το σύνολο των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών μας. Αλλά δίνεται και σε μένα η ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό τους, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες πέρασα αρκετό χρόνο στο νοσοκομείο για ανθρώπους που νοιάζομαι, διαπιστώνοντας και προσωπικά αυτό που ήδη ήξερα: τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης με το οποίο φροντίζουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε κάθε δύσκολη στιγμή», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών.

«Η νοσηλευτική κοινότητα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος υγείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η προσφορά τους δεν είναι απλώς πολύτιμη, είναι αναντικατάστατη για την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου συστήματος υγείας, και αυτό όχι μόνο σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων, όπως η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού», προσθέτει ο πρωθυπουργός και τονίζει:

«Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή ημέρα συνιστά υπενθύμιση της διαρκούς υποχρέωσης της Πολιτείας για έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη του έργου όλων αυτών που φροντίζουν όλους εμάς, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει τον αριθμό των νοσηλευτών και νοσηλευτριών και κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε και τις αποδοχές τους. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν ώστε να αναγνωριστεί και να αναβαθμιστεί περαιτέρω το πολύτιμο έργο τους, μέσω της διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, συνεχούς επιστημονικής κατάρτισης και θεσμικής αναβάθμισης του ρόλου τους στο σύγχρονο σύστημα υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, δεσμευόμαστε ότι εντός των επόμενων μηνών θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις για την ικανοποίηση διαχρονικών κλαδικών διεκδικήσεων της νοσηλευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος υγείας.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν κυρίως στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ, στην περαιτέρω μισθολογική τους στήριξη και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανέλιξής του.

Χρέος μας είναι να κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά και ταυτόχρονα να τους πείσουμε ότι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης τα επαγγέλματα φροντίδας θα έχουν πάντα θέση και καλύτερες αμοιβές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστούμε όλες και όλους τους νοσηλευτές από καρδιάς και σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε να φροντίζουμε για εσάς που φροντίζετε όλους εμάς».