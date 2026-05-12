Citi: Διατηρεί «buy» για Alpha Bank, αναθεωρεί τιμή-στόχο

Σε αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Alpha Bank, διατηρώντας σύσταση buy, προχώρησαν οι αναλυτές της Citi μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαν με τη διοίκηση της τράπεζας ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου.

Η Citi μειώνει κατά 3% της εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EPS της Alpha Bank, ώστε να αντανακλούν τις ελαφρώς χαμηλότερες προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από trading και λοιπές δραστηριότητες, τα ελαφρώς υψηλότερα λειτουργικά έξοδα, αλλά και μια ελαφρώς μικρότερη θετική επίδραση από τις αναμενόμενες επαναγορές μετοχών.

Αυτό, όπως εξηγούν οι αναλυτές της Citi, αντισταθμίζεται σε έναν βαθμό από υψηλότερες εκτιμήσεις για έσοδα από προμήθειες, εν μέρει και λόγω της πρόσφατα ανακοινωθείσας εξαγοράς ποσοστού 69,61% της Alpha Trust Holdings, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση 1% στα κέρδη ανά μετοχή.

Οι εκτιμήσεις μας για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν αμετάβλητες για το 20257, ενώ αυξάνονται κατά 1% για το 2028, κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από προμήθειες.

Παρά τις περιορισμένες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις τους, οι αναλυτές της Citi αναθεωρούν την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank στα 4,70 ευρώ από 4,90 ευρώ προηγουμένως, υπολογίζοντας ότι το κόστος ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί σε 11% (από 10,5%), αντανακλώντας την πρόσφατη άνοδο στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.