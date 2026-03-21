Μέση Ανατολή: Στόχος ιρανικών πυραύλων η βάση Ντιέγκο Γκαρσία - Μπαράζ επιθέσεων από το Ισραήλ

Με νέα σειρά βομβαρδισμών του Ισραήλ σε Λίβανο και Ιράν και πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης συνεχίζεται για 22η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τελευταία ενημέρωση 09:38

Ειδικότερα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr επιβεβαίωσε δημοσίευμα της WSJ πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, νησί στον Ινδικό Ωκεανό. Το Mehr τόνισε ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε πύραυλο για να αναχαιτίσει τον δεύτερο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Το Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, βρετανικό έδαφος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν». Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας βάση για τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Παρασκευής, ο Τραμπ υποστήριξε ότι εξετάζει σταδιακό περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς «οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ στην επίτευξη των στόχων τους στο Ιράν».

Οι δηλώσεις του αποτέλεσαν εμφανή αλλαγή στάσης σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις του, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα δήλωνε σε δημοσιογράφους πως «δεν επιθυμεί κατάπαυση πυρός» καθώς «δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο». «Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν καθόλου εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, λίγες ώρες αφότου έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

«Μετά τις επιθέσεις στην Βηρυτό, οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε μέσω Telegram o εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο νότιο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, την τρίτη από τα μεσάνυχτα, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από την ιρανική πυραυλική επίθεση.

Οι ΗΠΑ αίρουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επέτρεψαν την πώληση και την παράδοση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται σε δεξαμενόπλοια για τις επόμενες 30 ημέρες, με την ελπίδα να αναχαιτιστεί η απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας, την οποία έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Αποδεσμεύοντας προσωρινά αυτές τις προμήθειες οι ΗΠΑ θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, εξηγώντας πως το μέτρο αποσκοπεί στη χαλάρωση των πρόσκαιρων πιέσεων που έχουν προκληθεί λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα βαρέλια ιρανικού πετρελαίου σε βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να διατηρήσουμε τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο καθώς συνεχίζουμε την επιχείρηση "Επική Οργή"», συμπλήρωσε ο Μπέσεντ.

Η κυβέρνηση του Ιράν τόνισε χθες Παρασκευή ότι δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν στις διεθνείς αγορές. «Επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου στη θάλασσα ή πλεόνασμα για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών και οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών στοχεύουν μόνο στο να δώσουν ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαμάν Γοντοσί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, καθώς και τα πολυάριθμα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, έχουν προκαλέσει άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ