Η Βρετανία επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν

Newsroom
Λονδίνο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα την έγκρισή της ώστε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία για να εξαπολύσουν πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τις οποίες γίνονται επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, υπουργοί της κυβέρνησης συνεδρίασαν σήμερα για να συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν και τον αποκλεισμό των Στενών από την Τεχεράνη.

«Επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία για τη χρήση των βάσεων του ΗΒ από τις ΗΠΑ για τη συλλογική αυτοάμυνα της περιοχής περιλαμβάνει τις αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο να πληγούν οι πυραυλικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το Ιράν για επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Φωτογραφία: @associatedpress

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

