Τελ Αβίβ: «Η επίθεση στο South Pars έγινε σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ»

Η επίθεση του Tελ Αβίβ κατά των εγκαταστάσεων του South Pars χθες έγινε σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πιθανότατα δεν θα επαναληφθεί, δήλωσαν τρεις Iσραηλινοί αξιωματούχοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του χθες ότι η Ουάσινγκτον «δεν γνώριζε γι' αυτή την συγκεκριμένη επίθεση», η οποία προκάλεσε κύμα ιρανικών επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών του Κόλπου.

Υπενθυμίζεται πως σε αντίποινα, το Ιράν στοχοποίησε την εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής LNG στη Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, χθες Τετάρτη και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι ο στρατός του θα καταστρέψει κοιτάσματα αερίου στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, της χώρας που κατατάσσεται δεύτερη στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως.

Αν το Ιράν «αποφασίσει απερίσκεπτα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», τότε «οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στo South Pars με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το ιρανικό τμήμα του υπεράκτιου κοιτάσματος στον Περσικό Κόλπο, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν» για τον βομβαρδισμό.