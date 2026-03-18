Ιράν: Το Ισραήλ χτύπησε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, στο +5% το πετρέλαιο - Απειλεί το Ιράν

(upd) Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε μια σημαντική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν, δήλωσαν δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

«Ορισμένα τμήματα των εγκαταστάσεων αερίου» του κοιτάσματος South Pars, που βρίσκεται στην πόλη-λιμάνι Κανγκάν, «επλήγησαν από βλήματα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», ανέφερε από την πλευρά της η ιρανική τηλεόραση, επικαλούμενη τον αναπληρωτή κυβερνήτη της νότιας επαρχίας Μπουσέρ.

Γιατί έχει σημασία; Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χτυπά εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν, οι οποίες είναι βασικές για την οικονομία του.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση συντονίστηκε και εγκρίθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι αρκετές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars κοντά στο Μπουσέρ έγιναν στόχος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν στο σημείο και προσπαθούσαν να σβήσουν την πυρκαγιά.

Αναδρομή στο παρελθόν: Η κυβέρνηση Τραμπ διαφώνησε με την προηγούμενη επίθεση του Ισραήλ σε αποθήκες πετρελαίου στην Τεχεράνη και ζήτησε από το Ισραήλ να μην χτυπήσει ενεργειακές υποδομές χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ.

Τι είναι το South Pars

Το τεράστιο πεδίο αερίου Νότιο Παρς/Βόρειος Θόλος διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου που είναι γνωστά παγκοσμίως και το Ιράν το μοιράζεται με το Κατάρ. Παρέχει περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν, το οποίο το εκμεταλλεύεται από τα τέλη των χρόνων του 1990.

Το Ισραήλ είχε πλήξει ιρανικές εγκαταστάσεις αυτού του πεδίου στη διάρκεια του πoλέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Το Ιράν δημοσίευσε μια λίστα με ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου που, όπως λέει, ενδέχεται να στοχοποιηθούν μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Το Ιράν προειδοποιεί για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο «τις επόμενες ώρες»

Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Η προειδοποίηση αφορά το διυλιστήριο της Samerf (Samref Refinery) και το Πετροχημικό Συγκρότημα Τζουμπάιλ (Jubail Petrochemical Complex) της Σαουδικής Αραβίας, το Πεδίο Αερίου Αλ Χοσν (Al Hosn Gas Field) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Πετροχημικό Συγκρότημα Μεσαΐντ (Mesaieed Petrochemical Complex), την Εταιρία Χαρτοφυλακίου Μεσαΐντ (Mesaieed Holding Company) και το διυλιστήριο Ρας Λαφάν (Ras Laffan Refinery) του Κατάρ.

«Αυτά τα κέντρα έχουν καταστεί άμεσοι και θεμιτοί στόχοι και θα τεθούν στο στόχαστρο τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και υπάλληλοι παρακαλούνται να φύγουν αμέσως από αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η προειδοποίηση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο αφότου ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς και στην Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση. Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ράλι 5% για το πετρέλαιο

«Άλμα» ως και 5% σημειώνουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο του ισραηλινού πλήγματος σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αν και νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι τιμές του αργού έφθασαν να υποχωρούν ως και 4%, μετά την ανακοίνωση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για την επίθεση σε εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars κοντά στο Μπουσέρ, η τιμή του brent εκτοξεύτηκε κατά 4,5%.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Απριλίου για το ευρωπαϊκό αργό κινούνται στα επίπεδα των 108 δολαρίων/βαρέλι, ενώ άνοδο σχεδόν 2% στα 97,67 δολάρια σημειώνουν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI.

Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν Ισμαΐλ Χατίμπ σκοτώθηκε την νύκτα, έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη.

«Ήταν επικεφαλής του εσωτερικού μηχανισμού του καθεστώτος που είναι επιφορτισμένος με τις δολοφονίες και την καταστολή στο Ιράν, καθώς και με την προώθηση των απειλών προς το εξωτερικό», εξήγησε ο Κατς προειδοποιώντας ότι η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων θα αυξηθεί «κατά ένα επίπεδο». Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση σχετικά με τον θάνατο του ιρανού αξιωματούχου από την Τεχεράνη.