Συνεχή χτυπήματα της ΕΛ.ΑΣ. στον παράνομο τζόγο – Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με κέρδη άνω των 16 εκατ. ευρώ

Μεγάλη επιχείρηση σε τέσσερις πόλεις αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο παράνομων παιγνίων με δεκάδες συλλήψεις και εμπλοκή περισσότερων από 100 ατόμων.

Με στοχευμένες επιχειρήσεις και ενισχυμένους ελέγχους επιχειρεί η Ελληνική Αστυνομία να περιορίσει τη δράση των κυκλωμάτων παράνομου τζόγου στη χώρα, τα οποία αποτελούν ένα από τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο, με στόχο την εξάρθρωση οργανωμένου δικτύου παράνομων τυχερών παιχνιδιών.

Η επιχείρηση κατέληξε τελικά σε 36 συλλήψεις μελών της οργάνωσης, ενώ δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν ως παίκτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε 38. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για περισσότερα από 100 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται με διάφορους ρόλους στη λειτουργία του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα παράνομα κέρδη της ξεπερνούν τα 16 εκατ. ευρώ.

Δομή «ομοσπονδίας» με πάνω από 100 εμπλεκόμενους

Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει μια ιεραρχική και συντονισμένη δομή, που προσομοίαζε σε «ομοσπονδία» με κοινό σκοπό τον παράνομο προσπορισμό οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους:

αρχηγικά στελέχη που διαχειρίζονταν τις παράνομες πλατφόρμες και τα μηχανήματα,

τεχνικούς που εγκαθιστούσαν και ρύθμιζαν τα λογισμικά,

υπεύθυνους καταστημάτων που φιλοξενούσαν τα παράνομα παίγνια,

καθώς και άτομα που διαχειρίζονταν τη διεξαγωγή των παιχνιδιών.

Η δράση του κυκλώματος συνδέεται με δεκάδες χώρους όπου λειτουργούσαν παράνομα συστήματα gaming, ενώ οι έρευνες των αρχών δείχνουν ότι το δίκτυο είχε επεκταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράνομα live καζίνο και μηχανήματα τύπου VLT

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης διαχειρίζονταν παράνομα live καζίνο, ενώ είχαν εγκαταστήσει σε αρκετούς χώρους μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, παρόμοια με εκείνα που λειτουργούν σε νόμιμα καζίνο.

Τα παιχνίδια βασίζονταν σε πλατφόρμες του εξωτερικού που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Τεχνικοί του κυκλώματος εγκαθιστούσαν τα προγράμματα στους υπολογιστές των καταστημάτων μέσω usb ή ειδικού λογισμικού.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρενέβαιναν στα αποτελέσματα των παιχνιδιών ή στις αποδόσεις προς τους παίκτες, δημιουργώντας ακόμη και ψευδείς κερδισμένους γύρους ή παραπλανητικά bonus.

Τεχνικά μέσα για να αποφεύγουν τον εντοπισμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα επιχειρούσε να αποφεύγει τον εντοπισμό από τις αρχές.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως το VNC (Virtual Network Computing), που τους επέτρεπε να συνδέονται εξ αποστάσεως στους υπολογιστές των καταστημάτων.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να τροποποιούν στοιχεία όπως οι διευθύνσεις IP ή να παρεμβαίνουν στα δεδομένα των συστημάτων, καθιστώντας δυσκολότερη την ανίχνευση της παράνομης δραστηριότητας ακόμη και σε περιπτώσεις κατάσχεσης εξοπλισμού.

Τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα φέρεται να νομιμοποιούνταν στη συνέχεια μέσω νόμιμων επιχειρήσεων, τραπεζικών συναλλαγών ή επενδύσεων, ενώ εξετάζεται και η χρήση κρυπτονομισμάτων.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλο όγκο εξοπλισμού και στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία του κυκλώματος.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν: 271.000 ευρώ σε μετρητά, εκατοντάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, κινητά τηλέφωνα, tablet και εξοπλισμός παρακολούθησης, όπλα και φυσίγγια καθώς και πλαστά χαρτονομίσματα.

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και στην ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών του κυκλώματος.

Ο ρόλος του «ελληνικού FBI»

Κεντρικό ρόλο στην εξάρθρωση της οργάνωσης είχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει σημαντικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, οργανωμένων κυκλωμάτων και παράνομων δραστηριοτήτων στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών.

Η υπηρεσία, που συχνά αποκαλείται και «ελληνικό FBI», έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τις δυνατότητές της σε τομείς όπως η ψηφιακή εγκληματολογία και η ανάλυση οικονομικών δεδομένων.

Μεγάλη «σκιώδης» αγορά

Παράλληλα, ο παράνομος τζόγος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική αγορά. Εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες συμμετέχουν σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες ή χώρους, ενώ ο κύκλος συναλλαγών της παράνομης αγοράς μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 1,6 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η δραστηριότητα αυτή συνδέεται συχνά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπισή της βασική προτεραιότητα για τις διωκτικές αρχές.

