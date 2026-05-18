Πώς μπορούν να πάρουν σύνταξη 50.000 «εγκλωβισμένοι» οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Η ρύθμιση που ανοίγει την «πόρτα» της συνταξιοδότησης δεν προβλέπει «κούρεμα» και λειτουργεί με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των πάγιων ρυθμίσεων, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ

Ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες η ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις, από 24 που ίσχυε μέχρι σήμερα, δίνοντας «ανάσα» σε 50.000 οφειλέτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι χρωστούν ποσά άνω των 30.000 ευρώ και αδυνατούν να τα ρυθμίσουν με τους υφιστάμενους όρους.

Η ρύθμιση που ανοίγει την «πόρτα» της συνταξιοδότησης δεν προβλέπει «κούρεμα» και λειτουργεί με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των πάγιων ρυθμίσεων, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής.

Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31/10/2023 και δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, δηλαδή τη μεγάλη μάζα των οφειλών, καθώς πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων χρεών έχει δημιουργηθεί έως εκείνη την περίοδο. Η ρύθμιση ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου χωρίς έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης, αλλά και χωρίς δυνατότητα διαγραφής χρέους.

Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση «παγώνουν» μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, και εκδίδεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ωστόσο, η ρύθμιση απαιτεί συνέπεια καθώς καθυστέρηση ακόμη και μίας δόσης συνεπάγεται προσαύξηση 15%.

Μοναδική προϋπόθεση για τη ισχύ της ρύθμισης είναι η αποπληρωμή ή ο διακανονισμός τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά το 2023, γεγονός που συνιστά και το μεγαλύτερο «αγκάθι» για χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι συνεχίζουν να δημιουργούν νέα χρέη λόγω έλλειψης ρευστότητας και αδυνατούν να τα τακτοποιήσουν.

Σήμερα, όσοι έχουν χρέη άνω των 30.000 ευρώ και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν, θα πρέπει να πληρώσουν το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ, εντός διμήνου από την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλιώς η αίτηση ακυρώνεται.

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες

Αν η οφειλή είναι μεγάλη, ο μη μισθωτός πρέπει να ελέγξει αν δικαιούται 5ετή παραγραφή χρεών. Ωστόσο, η παραγραφή οδηγεί στο «κούρεμα» χρόνου ασφάλισης, που θα έχει δυσμενή επίπτωση στο ύψος της σύνταξής του.

Αν ο ασφαλισμένος καταφέρει να περιορίσει την οφειλή κάτω τα όρια που ορίζει ο νόμος, το υπόλοιπο ποσό αποπληρώνεται σε 60 δόσεις, με κρατήσεις που φτάνουν έως και το 60% του μηνιαίου ποσού αρχικά. Ωστόσο, ισχύουν προϋποθέσεις, όπως η άρση του τραπεζικού απορρήτου, που δυσκολεύουν τη διαδικασία. Οι τραπεζικές καταθέσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή 6.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Εφόσον αποδεχθεί τους όρους της ρύθμισης ο υποψήφιος συνταξιούχος, γίνεται ο έλεγχος κι αν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις, εκδίδεται η απόφαση και ξεκινά η παρακράτηση του 60% της σύνταξης, έως ότου το χρέος να υποχωρήσει από τις 30.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ, αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, και από τις 10.000 ευρώ στις 6.000 ευρώ, αν πρόκειται για αγρότες. Από το όριο των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ αντίστοιχα και μέχρι τον μηδενισμό του χρέους, η εξόφληση θα πραγματοποιείται σε 60 μηνιαίες δόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οφειλέτες που έχουν ήδη εντάξει τα χρέη τους στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Ο αποκλεισμός αφορά τόσο χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023 όσο και τα χρέη μετά το 2024, με το σκεπτικό ότι η νέα ρύθμιση καλύπτει μόνο αρρύθμιστες οφειλές.