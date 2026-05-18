Ο λογαριασμός του πολέμου έρχεται στη Βουλή

Μπαίνει σε διαβούλευση το πακέτο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενοίκια, χρέη και πρώτη κατοικία. Nέοι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ.

Μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο το οποίο θα ενσωματώνει τα νέα μέτρα στήριξης, προκειμένου να εισαχθούν και να ψηφιστούν αρχές Ιουνίου στην Βουλή. Πρακτικά, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων παροχών ή άλλων μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για ιδιοκτήτες ΙΧ, αγρότες, γονείς με παιδιά και συνταξιούχους.

Ταυτόχρονα, το οικονομικό επιτελείο θα συνοδεύει τα μέτρα και με Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, αποτυπώνοντας την –ως τώρα τουλάχιστον- αποτίμηση των άμεσων επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα περιλαμβάνει τις έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες που ανατρέπουν βασικές παραδοχές και στόχους στους οποίες είχε στηριχθεί ο τρέχων προϋπολογισμός.

Πώς μοιράζονται 800 εκατ. ευρώ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε εκτόξευση του πετρελαίου Brent, με το οικονομικό επιτελείο να προβλέπει πλέον μέση τιμή στα 89,4 δολάρια το βαρέλι για το 2026 (σχεδόν 50% υψηλότερη από την πρόβλεψη του αρχικού προϋπολογισμού). Για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας στην τσέπη του νοικοκυριού, στην κατανάλωση και στην ανάπτυξη , τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού εκτιμώνται σε 573 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν:

Επιδότηση 0,16 ευρώ/λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης (κόστος 106 εκατ. ευρώ)

Fuel pass 50–60 ευρώ ανά όχημα (κόστος 130 εκατ. ευρώ)

Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί σε οικογένειες (κόστος 240 εκατ. ευρώ)

Επιδότηση 15% σε λιπάσματα αγροτών (κόστος 41 εκατ. ευρώ)

Αποζημίωση στις επιβατικές ακτοπλοϊκές εταιρείες (κόστος 56 εκατ. ευρώ)

Σε αυτά προστίθενται επιπλέον και μόνιμα μέτρα, όπως:

Αύξηση του κοινωνικού επιδόματος για συνταξιούχους από 250 στα 300 ευρώ, με διευρυμένα κριτήρια (κόστος 200 εκατ. ευρώ)

Επέκταση επιστροφής ενοικίου (κόστος 25 εκατ. ευρώ)

Ειδικότερα, πέρα από τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, το νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα ενσωματώνει και μια σειρά κοινωνικών και στεγαστικών ρυθμίσεων. Για πρώτη φορά εντάσσονται στους δικαιούχους της ενίσχυσης των 300 ευρώ οι χήρες άνω των 60 ετών (αντί 65), σε μια κίνηση που το υπουργείο χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας.

Για τα χρέη, προβλέπεται αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής, επέκταση του εξωδικαστικού για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ (αφορά περίπου 300.000 οφειλέτες), καθώς και νέο πλαίσιο ρύθμισης πρώτης κατοικίας. Στο στεγαστικό, απαγορεύονται νέες άδειες Airbnb στο κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώνεται και η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ.