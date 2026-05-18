Meravia: Το νέο adults-only ξενοδοχείο της Leonardo στην Χαλκιδική

Υπάρχουν ξενοδοχεία που φτιάχνονται απλά για να «γεμίσουν». Από την άλλη υπάρχουν και εκείνα που στηρίζονται σε μία φιλοσοφία και εστιάζουν στην απόλυτη ηρεμία, την ησυχία και την υψηλή αισθητική. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκει και το Meravia, η νέα limited edition προσθήκη της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, που άνοιξε τις πόρτες του την 1η Μαΐου στην καρδιά της Χαλκιδικής και καταγράφει ήδη υψηλές πληρότητες.

Έπειτα από μία επένδυση 45 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξαγοράς, το Meravia αναδεικνύεται σε ένα adults-only καταφύγιο 5 αστέρων, όπου η ιδιωτικότητα και η αυθεντικότητα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Όπως ανέφερε η Sales and Marketing Director κα Άντρη Κλεάνθους οι κύριες αγορές για το ξενοδοχείο είναι η Πολωνία, η Βρετανία, το Ισραήλ, αλλά και τα Βαλκάνια. «Έχουμε μία στρατηγική συνεργασία με την TUI Poland η οποία μας προσφέρει αποκλειστικότητα και guarantees, στην Αγγλία συνεργαζόμαστε με όλους τους μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς Jet2holidays, TUI UK, EasyJet, ενώ και τα Βαλκάνια στηρίζουν πολύ την Χαλκιδική».

Πλήρως εναρμονισμένο με το φυσικό ανάγλυφο της Χαλκιδικής, το Meravia προσφέρει μια εμπειρία διαμονής που απομακρύνεται από τα κλισέ του μαζικού τουρισμού, επενδύοντας στην έννοια του προσωπικού χώρου. Πίσω από το όνομά του (mer από τη θάλασσα + avia από την αεροπορία) κρύβεται μία εικόνα καθώς υπάρχουν σημεία μέσα στο resort όπου η απέραντη θέα δημιουργεί την αίσθηση αιώρησης πάνω από το Αιγαίο. Αυτή η αίσθηση αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που το ξενοδοχείο επιθυμεί να πετύχει: ένα χώρο οικείο, χτισμένο γύρω από την χαλάρωση, από όπου προέκυψε και η επιλογή του adults-only.

Ένα άλλο κομμάτι της φιλοσοφίας αφορά τους ανθρώπους, με το Meravia να έχει δημιουργήσει ήδη 150 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. «Η παρουσία μας στην Ελλάδα, όπως το βλέπω εγώ, δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη και την αγορά ακινήτων. Όταν αγοράζουμε ένα ξενοδοχείο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να βρούμε τους σωστούς εργαζόμενους από την περιοχή. Ήρθαμε στη Βόρεια Ελλάδα και νομίζω ότι βρήκαμε εργαζόμενους που είναι διατεθειμένοι να δώσουν αγάπη στους καλεσμένους μας», ανέφερε ο CEO της Leonardo Mediterranean κ. Ρόνι Αλόνι, σε δείπνο με εκπροσώπους του τύπου.

Σημείωσε μάλιστα πως αυτή η αρχή είναι κάτι που ο όμιλος προσπαθεί να ενσωματώσει στο σύνολο των 320 ξενοδοχειακών μονάδων που διαχειρίζεται. «Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο δεν είναι μόνο τα όμορφα δωμάτια και το καλό φαγητό, αρχίζει και τελειώνει με το πώς συμπεριφερόμαστε στους καλεσμένους μας», τόνισε.

Ανάμεσα στα 188 δωμάτιά του Meravia ξεχωρίζουν οι 34 σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ οι επιλογές σε δωμάτια με ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up pools συνθέτουν ένα περιβάλλον απόλυτης απομόνωσης.

Σημαντικό ρόλο στο resort διαδραματίζει το υγρό στοιχείο, από την infinity pool που μοιάζει να ενώνεται με τον ορίζοντα έως την ιδιωτική παραλία, η οποία προσφέρει άμεση επαφή με το Αιγαίο.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ρόλο παίζει η εσωτερική πισίνα αλλά και το Spa των 600 τ.μ. που αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για την επέκταση της τουριστικής σεζόν στην περιοχή από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, ένα στοίχημα που ο όμιλος έχει ήδη κερδίσει στην Κύπρο.

Η γαστρονομική ταυτότητα του Meravia αποτυπώνεται σε τρία a la carte εστιατόρια, ιταλικό, ασιατικό και μεσογειακό, αλλά και στο κύριο εστιατόριο που λειτουργεί με μπουφέ και τα τέσσερα bars.

Η ένταξη του Meravia στο χαρτοφυλάκιο της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, επισφραγίζει τη στρατηγική επενδυτική πορεία που ακολουθεί η εταιρεία από το 2017 σε μονάδες με διακριτή ταυτότητα. Με ένα πλάνο σταθερής ανάπτυξης, ο όμιλος διαχειρίζεται ήδη 13 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο, στοχεύοντας στην επέκταση του δικτύου του στα 16 ξενοδοχεία έως το τέλος του 2026.

Πάντως, την ίδια στιγμή που το Meravia κάνει τα πρώτα του βήματα, ο όμιλος κοιτά ήδη μπροστά. Όπως αποκάλυψε ο κ. Αλόνι, τη Δευτέρα 19 Μαΐου υπογράφεται η εξαγορά ξενοδοχείου 120 κλινών στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο θα λειτουργήσει ως Leonardo City Center Athens, μια επένδυση περίπου 20 εκατ. ευρώ, ενώ νέες εξαγορές βρίσκονται ήδη στον ορίζοντα.