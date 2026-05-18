Κλοπές βοοειδών στη Γερμανία: Δεν είναι μόνο το ακριβό κρέας αλλά και τα γενετικά χαρακτηριστικά

Οι κλοπές έβαλαν τις αρχές σε υποψία, ότι οι κλέφτες δεν ενδιαφέρονται τόσο για την αξία των ζώων ως σφάγια αλλά ως αναπαραγωγικές μονάδες.

Τα βοοειδή, είναι ζώα βαριά, δυσκίνητα και σε περίπτωση που ενοχληθούν γίνονται επιθετικά, ίσως κι επικίνδυνα. Προκαλεί, λοιπόν, εντύπωση, πώς κατόρθωσαν κάποιοι να κλέψουν σε ένα βράδυ 48 ζώα από ένα λιβάδι που έβοσκαν, ενώ τις τελευταίες 7 εβδομάδες έχουν κλέψει συνολικά 233 ζώα, εκτιμώμενης αξίας 337.000 ευρώ.

Προφανώς το κίνητρο είναι τα χρήματα. Ο πρώτος συλλογισμός είναι ότι είναι λογικό αφού οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος έχουν αυξηθεί υπέρμετρα στο ράφι. Σε γενικές γραμμές οι τιμές παραγωγού έχουν διπλασιαστεί τελευταία, άρα και τα σχετικά κέρδη θα έχουν κι αυτά διπλασιαστεί. Η τιμή παραγωγού για σφάγιου στη Γερμανία έφτασε και τα 8 ευρώ το κιλό, ένα ζώο μπορεί να αποφέρει ίσως και 4.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η κατάσταση είναι λίγο πιο σύνθετη από την πρώτη αυτή σκέψη,

Μια κλοπή στις 8 Μαΐου 2026,στο Ράντους, στην περιοχή Όμπερσπριβαλντ-Λάουζιτς, 48 βοοειδών, έβαλε τις αρχές σε υποψία, ότι οι κλέφτες δεν ενδιαφέρονται τόσο για την αξία των ζώων ως σφάγια αλλά ως αναπαραγωγικές μονάδες. Συγκεκριμένα κλάπηκαν θηλυκά ζώα, μοσχάρια και μόνο λίγοι ταύροι, μια καλή μαγιά για ένα πετυχημένο αναπαραγωγικό πρόγραμμα.

Λίγες ημέρες πριν, άγνωστοι είχαν κλέψει από τις αποθήκες του συνεταιρισμού Gräfendorf στην περιοχή Έλμπε-Έλστερ 69 βοοειδή μιας απειλούμενης γερμανικής ράτσας βοοειδών της πεδιάδας, εκτιμώμενης αξίας πάνω από 50.000 ευρώ.

Καλά εκπαιδευμένα οργανωμένα κυκλώματα, με διεθνείς διασυνδέσεις

Ο Πρόεδρος της Ένωσης αγροτών της περιοχής “εξαίρει” τις ικανότητες των δραστών, αφού απαιτείται σχέδιο και δεξιότητα: «Ακόμα και εμείς, ως εκπαιδευμένοι αγρότες, δυσκολευόμαστε να το διαχειριστούμε αυτό». Για να συμπληρώσει: Για τις πληγείσες φάρμες, ωστόσο, δεν πρόκειται μόνο για την καθαρή αξία σφαγής. «Πρόκειται για πολύτιμη γενετική που χάνεται, χρόνια αναπαραγωγικής εργασίας»

Η αστυνομία του Βραδεμβούργου εκτιμά ότι χρησιμοποιούνται ουσίες για να ηρεμούν τα ζώα και να μπορούν να φορτωθούν στα φορτηγά που παραμονεύουν κάπου εκεί κοντά, ενώ στη συνέχεια αλλάζουν τα ενώτια των ζώων (τις ταμπέλες στα αυτιά τους που αποτελούν αριθμό ταυτότητας) με άλλα με πλαστά στοιχεία. Εκτιμά μάλιστα ότι τα ζώα απομακρύνονται εκτός Γερμανίας, ίσως κι εκτός ΕΕ. Ταξιδεύουν με κλειστά φορτηγά και όχι με τα γνωστά “ζωάδικα” ώστε να μη μπορούν να εντοπισθούν εύκολα. Στα σύνορα... πάντα υπάρχει κάποιος τρόπος.

Τις εκτιμήσεις αυτές της αστυνομίας, υιοθέτησε και ο Υπουργός Εσωτερικών του Κρατιδίου τους Βραδεμβούργου κ. Ρέντμαν, ο οποίος προσδιόρισε ότι στο παρελθόν, σχετικές κλοπές, είχαν σαν τελικό προορισμό των ζώων την Πολωνία.

Όταν κορυφαίοι Υπουργοί τολμούν τέτοιες δηλώσεις σημαίνει ότι η κατάσταση είναι ποιο σοβαρή από μια οποιαδήποτε κλοπή!

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images

