ΜΕΤΚΑ: «Βλέπει» EBITDA 140-150 εκατ. ευρώ το 2026 - Οι «πυλώνες» ανάπτυξης

Ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά με επίκεντρο τις υποδομές της νέας εποχής. Ανεκτέλεστο 2,2 δισ. ευρώ και έπεται συνέχεια. Σε ποια εμβληματικά έργα έχει εισέλθει ο φορέας υποδομών του ομίλου Metlen. Ανοδικά μεγέθη το 2025

Την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας αυξημένης κατά 40% έως 50% σε σχέση με το 2025 έχει ως στόχο ο φορέας κατασκευών-υποδομών και παραχωρήσεων του ομίλου Metlen. Ειδικότερα, για το το 2026, η διοίκηση της ΜΕΤΚΑ θέτει στόχο EBITDA 140–150 εκατ., από 100 εκατ. ευρώ το 2025, στηριζόμενη σε μια σειρά από παράγοντες και δεδομένα. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι εκτιμήσεις για την επέκταση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, την ανάληψη νέων δημόσιων και ιδιωτικών έργων αλλά και η δυναμική αγορά ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, όπως και η αυξανόμενη ζήτηση για τουριστικές, εμπορικές και αστικές αναπτύξεις. Δηλαδή, τομείς και «αγορές» όπου ο όμιλος έχει ήδη σημαντική παρουσία και προφανώς βλέψεις για περαιτέρω ενίσχυση αποτυπώματος.

Όπως αναφέρουν από το γκρουπ, η ΜΕΤΚΑ έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς, καταγράφοντας ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις και επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε μεγάλα έργα υποδομών, παραχωρήσεων και σύνθετων ιδιωτικών αναπτύξεων.

Με πολυετή τεχνική εμπειρία, σύγχρονη οργανωτική δομή και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η ΜΕΤΚΑ εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον ταχέως αναπτυσσόμενους παίκτες του κλάδου. Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις 2025, υπενθυμίζεται ότι ο τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων κατέγραψε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 567 εκατ. από 254 εκατ. το 2024, ήτοι «έτρεξε» με +123%, ενώ τα EBITDA διπλασιάστηκαν στα 100 εκατ. από 50 εκατ. το 2024, αποτυπώνοντας ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και αυξημένη παραγωγική δυναμική

Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τη σημαντική πρόοδο στην εκτέλεση έργων, την αποτελεσματική διαχείριση και την αυξανόμενη παρουσία της εταιρείας σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υποδομών, μαζί με έργα σε ώριμο στάδιο συμβασιοποίησης, προσεγγίζει τα 2,2 δισ., προσφέροντας υψηλή ορατότητα για τα επόμενα έτη και σταθερή βάση περαιτέρω ανάπτυξης.

Εμβληματικά έργα

Ως γνωστόν, η ΜΕΤΚΑ συμμετέχει ή υλοποιεί ορισμένα από τα σημαντικότερα projects της χώρας. Ενδεικτικά και μόνο να αναφέρουμε τα εξής:

· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Χανιά–Ηράκλειο) – συμμετοχή στην παραχώρηση και στην κατασκευαστική κοινοπραξία. Τον Φεβρουάριο 2026, η METLEN συμφώνησε να συμμετάσχει με ποσοστό 24% στην εταιρεία παραχώρησης ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. για το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) – Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», ενώ η METKA ATE θα συμμετάσχει με ποσοστό 30% στην κατασκευαστική κοινοπραξία του ίδιου έργου.

· VORIA Project – ολοκληρωμένο συγκρότημα φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και ξενοδοχείου 5 αστέρων.

· Τουριστικές και premium αναπτύξεις όπως IKOS Kissamos, Riviera Galleria και άλλα σύνθετα έργα υψηλών προδιαγραφών.

Να αναφέρουμε, επίσης, ότι εντός του πρώτου τριμήνου η ΜΕΤΚΑ υπέγραψε την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη. Επίσης κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος στο έργο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά.

Όπως αναφέρουν από την εταιρεία, η ΜΕΤΚΑ εισέρχεται σε νέα φάση ωρίμανσης και επέκτασης. Με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σημαντικό pipeline έργων και συμμετοχή σε projects εθνικής σημασίας, διαμορφώνει προϋποθέσεις σταθερής ανάπτυξης και ενισχυμένου ρόλου στον μετασχηματισμό των ελληνικών υποδομών. Στηριζόμενες στην τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.