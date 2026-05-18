Σούπερ μάρκετ: Πώς «ξαναμοιράζει την τράπουλα» το deal Μασούτης - Κρητικός

Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Κρητικός από τη Δ. Μασούτης μετά την επίσημη έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τα επόμενα βήματα και τι αλλάζει στον κλάδο

Στην τελική του ευθεία οδεύει ένα από τα μεγαλύτερα deals στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, που αλλάζει εντελώς το τοπίο σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Ο λόγος για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Δ. Μασούτης που πήρε το «πράσινο φως» της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την απόφασή της για την έγκριση αποκλειστικού ελέγχου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Δ. Μασούτης. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι τελικές υπογραφές έπεσαν στις 9 Ιανουαρίου 2026, με τις δύο πλευρές να προχωρούν στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού- προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης.

Η επόμενη ημέρα

Αμέσως μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα απαιτηθεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Όπως μάλιστα έχει αποκαλύψει η διοίκηση της Δ. Μασούτης, περί τα 30-35 καταστήματα θα χρειαστεί να εκποιηθούν, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα «δεσπόζουσας θέσης». Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει δεσπόζουσα θέση σε μερίδιο αγοράς από 50% και πάνω. Αυτό συνήθως συμβαίνει μόνο σε κλειστές γεωγραφίες σε πολύ μικρές πόλεις.

Στόχος της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας είναι οι ταμπέλες στα 400 εταιρικά καταστήματα Κρητικός να αλλάξουν έως το τέλος του 2026, όπερ σημαίνει 10-20 καταστήματα ανά βδομάδα. Με την εξαγορά της Κρητικός η Αθήνα θα φτάσει τον τζίρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η αλυσίδα θα διαθέτει πλέον 210 καταστήματα στην Αθήνα, 110 στη Θεσσαλονίκη αλλά και το μεγαλύτερο δίκτυο πανελλαδικά, με περισσότερα από 1.200 σημεία.

Η Μασούτης απασχολεί σήμερα 11.000 εργαζόμενους, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα φτάσουν τους 15.000, καθιστώντας την αλυσίδα τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα.

Στη χρήση 2025, ο κύκλος εργασιών της Δ. Μασούτης ανήλθε σε 1,203 δισ. ευρώ, σε μια ανάπτυξη της τάξης του 6% έναντι της αμέσως προηγούμενης χρονιάς. Στον κύκλο εργασιών των 1,203 δισ. ευρώ δεν συνυπολογίζεται ο τζίρος των 180 εκατ. ευρώ του ΣΥΝ.ΚΑ (Υπεραγορές Κρήτης), όπου η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. κατέχει το 50%. Σωρευτικά, ο κύκλος εργασιών της Μασούτης -μαζί με τις οικονομικές επιδόσεις της Κρητικός και του ΣΥΝΚΑ – θα μπορούσε να φτάσει τα 2,180 δισ. ευρώ.

Τα μερίδια αγοράς

Συμπληρώνοντας εφέτος 50 χρόνια από την ίδρυσή της, η Δ. Μασούτης αναδεικνύεται σε απόλυτο ρυθμιστή των εξελίξεων.

Το mega deal Μασούτης - Κρητικός αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς οδηγεί σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις θέση στην τριάδα των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να «ξαναμοιράσουν την τράπουλα» στον κλάδο, με τη νέα οντότητα να «κοιτάζει» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα.